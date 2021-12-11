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Розумний підхід: косметолог дала докладну інструкцію по боротьбі з сухістю шкіри взимку

Автор: Ольвія Агаркова

З приходом зими багато хто стикається з такими проблемами, як сухість шкіри, стягнутість, лущення, дискомфорт після вмивання.

Косметолог Ольга Петруніна в Instagram поділилася інструкцією по догляду за сухою шкірі в холодну пору року.

До вирішення цих проблем важливо підходити розумно. Хаотичні і безсистемні дії можуть привести до посилення проблем.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що робити не можна:

  • використовувати масла
  • наносити жирний шар крему (особливо на ніч)
  • вибирати крем по напису "для сухої шкіри"
  • скрабувати шкіру
  • використовувати народні, продуктові та бабусині методи
  • ігнорувати умивання і тонік з ранку або на ніч
  • ігнорувати крем
  • використовувати дитячий крем
  • вмиватися милом, агресивними умивалками, міцелярною водою
  • замінювати доглядові маски дешевими масками-серветками
  • самостійно використовувати кислоти (без призначення фахівця).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що потрібно:

Перше. Розуміти, якщо шкіру сушить і стягує, це не означає, що у вас сухий тип шкіри. Якщо ваша шкіра схильна до висипань (нехай навіть рідко), видно пори, буває жирний блиск (нехай тільки в спеку), значить, ваш тип шкіри - жирна, а якщо її сушить і стягує, значить, ваша жирна шкіра зневоднена.

Друге. Перестати купувати косметику по написах на баночках. Наприклад ,"для сухої шкіри". Або, орієнтуючись на текстуру, за принципом: раз шкіру сушить - значить, потрібен крем пожирніше.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Третє. Налагодити комплекс догляду:

  • Умивання з м'якими ПАР
  • Тонік без етилового спирту
  • Захисний крем (взимку більш щільної текстури, може бути з вмістом масел, кислот, ретинолу - за призначенням фахівця)
  • Зволожуюча сироватка
  • Зволожуюча маска
  • Ензимний пілінг (замість скрабів)
  • Кислотні пілінги

Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна розповіла про зворотний бік косметики з натуральним складом.

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