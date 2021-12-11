Розумний підхід: косметолог дала докладну інструкцію по боротьбі з сухістю шкіри взимку

З приходом зими багато хто стикається з такими проблемами, як сухість шкіри, стягнутість, лущення, дискомфорт після вмивання.
Косметолог Ольга Петруніна в Instagram поділилася інструкцією по догляду за сухою шкірі в холодну пору року.
До вирішення цих проблем важливо підходити розумно. Хаотичні і безсистемні дії можуть привести до посилення проблем.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Перше. Розуміти, якщо шкіру сушить і стягує, це не означає, що у вас сухий тип шкіри. Якщо ваша шкіра схильна до висипань (нехай навіть рідко), видно пори, буває жирний блиск (нехай тільки в спеку), значить, ваш тип шкіри - жирна, а якщо її сушить і стягує, значить, ваша жирна шкіра зневоднена.
Друге. Перестати купувати косметику по написах на баночках. Наприклад ,"для сухої шкіри". Або, орієнтуючись на текстуру, за принципом: раз шкіру сушить - значить, потрібен крем пожирніше.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Третє. Налагодити комплекс догляду:
Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна розповіла про зворотний бік косметики з натуральним складом.