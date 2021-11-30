Решают 80% проблем кожи: косметолог рассказала о двух необходимых для всех средствах

Пара умывалка + тоник. Многие пренебрегают этими продуктами, или экономят на них, считая, что если средство находится на коже меньше минуты, то можно купить любое. Или используют средства не по назначению. Но это огромная ошибка.

Почему не стоит пренебрегать этим необходимым минимумом и как эти средства влияют на кожу, рассказала в Instagam косметолог Ольга Петрунина.

Например, для умывания лица используют мицеллярку или мыло для рук, розовую водичку вместо тоника. Или вовсе игнорируют тоник, не понимая смысла этого продукта.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Такие ошибки приводят к большинству проблемам с кожей:

высыпания

сухость, стянутость, шелушения

тусклый цвет кожи

и другие.

Любые проблемы с кожей - это практически всегда следствие:

отсутствия гигиены (правильного очищения кожи)

сбитого РН-баланса.

Про гигиену знают все. Все моют руки, тело. А вот как правильно умывать лицо, знают не все. Лицо нужно очищать специальным средством для умывания дважды в день.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Утром - от кожного сала и пота, вечером - от него же, плюс от косметики, загрязнений окружающей среды.

Одной воды для должного очищения кожи недостаточно. Нужно средство для умывания, предназначенное для кожи лица. Для конкретной кожи с конкретными задачами. Никаких мочалок, губок, щеток для умывания лучше не использовать, все это травмирует кожу.



После умывания необходимо протереть кожу лосьоном или тоником. Главная его задача - выровнять РН баланс кожи.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также тоник смягчает действие воды, нейтрализует действие умывалки, по ощущениям это увлажнение и комфорт. Тоником мы протираем кожу после каждого умывания лица.



Начинать ухаживать за кожей всегда нужно с пары умывалка+тоник. Иначе все сыворотки, маски и прочие процедуры будут бесполезны.



Если умывалка+тоник подобраны правильно, у них правильный и адекватный состав, они будет решать 80% всех проблем кожи.



Как правильно выбрать пару "умывалку+тоник"? Необходимо ориентироваться на состав, задачи и состояние кожи. Учитывать, где живет ваша кожа и какой у нее образ жизни. А лучше доверить подбор специалисту.