Как реже мыть голову: полезные советы, которые помогут продлить свежесть волос

Шампунь. Не стоит выбирать восстанавливающие, увлажняющие, шампуни с маслами/протеинами/кератинами, силиконами, если ваш тип кожи жирный или склонный к жирности. Если у вас жирные корни, а волосы сухие и поврежденные - выбирайте шампунь по типу кожи, а уход по типу волос.

⠀

Вода. Горячая вода во время мытья провоцируют излишнюю выработку себума. Голову нужно мыть тёплой водой, но никак не горячей.

⠀

Меньше трогать. Как ни банально, но факт! Чем меньше мы трогаем, расчёсываем волосы, тем меньше жирнятся корни.

⠀

Моем расчёску. Не забывайте о гигиене такого важного аксессуара как ваша расчёска. Промывайте мыльной водой расчёску хотя 1 раз в 2 недели, иначе вы можете загрязнять волосы при расчёсывании.



⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

Питание. Если вы употребляете слишком жирную, острую пищу, много сладкого и мучного, то кожа головы может жирниться быстрее. То же самое касается и вредных привычек.

⠀

Сушка феном. Сушка на горячих температурах не только сушит и портит волосы, но также провоцирует повышенную жирность кожи головы. Сушите волосы тёплым воздухом, на щадящем режиме.



⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

Используйте пилинги и скрабы. Они тщательно очищают жирную кожу головы и продляют свежесть волос. Можно использовать 1 раз в неделю.

⠀

Выбирайте шампуни с правильными компонентами в составе. Такими как: мята, ментол, чайное дерево, глина, календула и цитрусы. Для жирного типа кожи подходят сульфатные шампуни (для тех, кто боится, можете их не бояться).