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Як рідше мити голову: корисні поради, які допоможуть продовжити свіжість волосся

Автор: Марина Настевич

Напевно, ви вже запам'ятали, що голову потрібно мити в міру необхідності. Однак завжди радує, коли знаходимо шампунь, який продовжує свіжість коренів хоча б на день.

Б'юті-блогер Катерина Коцемір поділилася в Instagram ефективними хитрощами, які допоможуть мити голову трохи рідше.

Шампунь. Не варто вибирати відновлюючі, зволожуючі, шампуні з маслами/протеїнами/кератинами, силіконами, якщо ваш тип шкіри жирний або схильний до жирності. Якщо у вас жирне коріння, а волосся сухе і пошкоджене - вибирайте шампунь за типом шкіри, а догляд за типом волосся.

Вода. Гаряча вода під час миття провокує зайве вироблення себума. Голову потрібно мити теплою водою, але ніяк не гарячою.

Менше чіпати. Як не банально, але факт! Чим менше ми чіпаємо, розчісуємо волосся, тим менше жирняться коріння.

Миємо гребінець. Не забувайте про гігієну такого важливого аксесуара, як ваш гребінець. Промивайте мильною водою гребінець хоча 1 раз в 2 тижні, інакше ви можете забруднювати волосся при розчісуванні.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Харчування. Якщо ви вживаєте занадто жирну, гостру їжу, багато солодкого і мучного, то шкіра голови може жирнитися швидше. Те ж саме стосується і шкідливих звичок.

Сушка феном. Сушка на гарячих температурах не тільки сушить і псує волосся, але також провокує підвищену жирність шкіри голови. Сушіть волосся теплим повітрям, на щадному режимі.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Використовуйте пілінги та скраби. Вони ретельно очищають жирну шкіру голови і подовжують свіжість волосся. Можна використовувати 1 раз в тиждень.

Вибирайте шампуні з правильними компонентами в складі. Такими як: м'ята, ментол, чайне дерево, глина, календула і цитруси. Для жирного типу шкіри підходять сульфатні шампуні (для тих, хто боїться, можете їх не боятися).

Нагадаємо, що раніше косметолог Яна Смирнова розповіла, як уповільнити старіння шкіра.

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