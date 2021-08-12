Як рідше мити голову: корисні поради, які допоможуть продовжити свіжість волосся

Шампунь. Не варто вибирати відновлюючі, зволожуючі, шампуні з маслами/протеїнами/кератинами, силіконами, якщо ваш тип шкіри жирний або схильний до жирності. Якщо у вас жирне коріння, а волосся сухе і пошкоджене - вибирайте шампунь за типом шкіри, а догляд за типом волосся.

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Вода. Гаряча вода під час миття провокує зайве вироблення себума. Голову потрібно мити теплою водою, але ніяк не гарячою.

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Менше чіпати. Як не банально, але факт! Чим менше ми чіпаємо, розчісуємо волосся, тим менше жирняться коріння.

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Миємо гребінець. Не забувайте про гігієну такого важливого аксесуара, як ваш гребінець. Промивайте мильною водою гребінець хоча 1 раз в 2 тижні, інакше ви можете забруднювати волосся при розчісуванні.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Харчування. Якщо ви вживаєте занадто жирну, гостру їжу, багато солодкого і мучного, то шкіра голови може жирнитися швидше. Те ж саме стосується і шкідливих звичок.

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Сушка феном. Сушка на гарячих температурах не тільки сушить і псує волосся, але також провокує підвищену жирність шкіри голови. Сушіть волосся теплим повітрям, на щадному режимі.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Використовуйте пілінги та скраби. Вони ретельно очищають жирну шкіру голови і подовжують свіжість волосся. Можна використовувати 1 раз в тиждень.

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Вибирайте шампуні з правильними компонентами в складі. Такими як: м'ята, ментол, чайне дерево, глина, календула і цитруси. Для жирного типу шкіри підходять сульфатні шампуні (для тих, хто боїться, можете їх не боятися).