UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Родом из 90-х: как выглядит самая модная стрижка сезона, которую носят Билли Айлиш, Кайя Гербер и другие

Автор: RBC.UA

Тренды 90-х продолжают покорять звезд и их поклонников. В этот раз сразу несколько знаменитостей предпочли классическому бобу и удлиненному каре, которые лидировали в среде звездных клиенток, стрижку бикси.

Что же она из себя представляет?

Бикси - это смесь уже упомянутого боба и пикси. В таком варианте на затылке волосы стригут в технике боб, а спереди пряди остаются рваными, а не идеально уложенными. Такая прическа вошла в моду благодаря Вайноне Райдер, Дрю Бэрримор, Холли Берри и Кортни Кокс. Помните их образы из 90-х?

Майли Сайрус (фото: іnstagram.com/mileycyrus)

В этом году она переживает новый виток популярности - только более усовершенствованная и натуральная. Сейчас вариацию данной стрижки делают обладательницы любой текстуры волос - как мягких, так и жестких. Она отлично "адаптируется" под все типажи внешности и буквально подстраивается под форму лица. Предлагаем посмотреть, кто из знаменитостей уже попробовал эту прическу.

Рианна, Билли Айлиш и Кайя Гербер - поклонницы самой модной стрижки (instagram.com/kaiagerber; instagram.com/billieeilish; instagram.com/badgalriri)

Читайте, кто из знаменитостей забеременел в этом году.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнесМодные тренды