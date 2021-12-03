Родом з 90-х: як виглядає наймодніша стрижка сезону, яку носять Біллі Айліш, Кайя Гербер та інші

Біксі - це суміш вже згаданого боба і піксі. У такому варіанті на потилиці волосся стрижуть в техніці боб, а спереду пасма залишаються рваними, а не ідеально укладеними. Така зачіска увійшла в моду завдяки Вайноні Райдер, Дрю Беррімор, Холлі Беррі і Кортні Кокс. Пам'ятаєте їхні образи з 90-х?

Майлі Сайрус (фото: іnstagram.com/mileycyrus)

Цього року вона переживає новий виток популярності - тільки більш вдосконалена і натуральна. Зараз варіацію даної стрижки роблять власниці будь-якої текстури волосся - як м'яких, так і жорстких. Вона відмінно "адаптується" під всі типажі зовнішності і буквально підлаштовується під форму обличчя. Пропонуємо подивитися, хто зі знаменитостей вже спробував цю зачіску.

Ріанна, Біллі Айліш і Кайя Гербер - шанувальниці наймоднішої стрижки (instagram.com/kaiagerber; instagram.com/billieeilish; instagram.com/badgalriri)