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Самая частая и очевидная причина: врач рассказала, почему появляются отеки под глазами

Автор: Татьяна Турчаникова

Наверное, каждого человека хотя бы раз в жизни мучили отеки под глазами.

Почему они возникают? Главных причин - целых пять, но одна из них - самая простая, банальная и правдивая.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.⠀

Топ-5 самых частых причин отеков

  • Избыток сладкого ⠀

Это самая частая, простая и очевидная причина. 1 молекула глюкозы может задерживать 4 молекулы воды. Когда вы потребляете много быстрых углеводов, то вы задерживаете воду. Активный выброс инсулина, несоизмеримый с потребностями, обладает мощным влиянием на минерально-водный обмен и также способствует задержке жидкости.

Что делать? Ответ очевиден: убрать из рациона быстрые углеводы.

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Уберите молоко и сахар - и заметите разницу (фото: pexels.com)

  • Молочные продукты⠀

Обычно такая реакция на творог, кисломолочные и цельное молоко. Сыры, жирные сливки и масло, как правило, не дают такого эффекта. В чем секрет? Перечисленные продукты имеют высокий инсулиновый индекс.

Инсулин задерживает воду, вот вам и механизм отеков. Второй механизм, почему "молочка" задерживает воду - лактозная (лактоза - молочный сахар) непереносимость и вследствие этого воспаление в кишечной стенке, а там, где воспаление, - всегда отек.

Какой вывод? Убрать указанные продукты хотя бы на 3 месяца.

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  • Стресс и отсутствие нормального сна

На фоне хронического стресса и недосыпа организм начинает вырабатывать в огромном количестве 2 гормона: кортизол и альдостерон, которые напрямую влияют на минеральный обмен.⠀

Что делать? Работать над стрессоустойчивостью и ложиться спать вовремя.

Не слишком ли сильно вы любите молоко? (фото: pexels.com)

  • Дефицит калия

В формировании отеков 2 игрока: калий и натрий. Na живет за пределами клетки, K - внутри. В норме сохраняется баланс - и отеков нет. При употреблении большого количества соли калий замещается на натрий и возникает отек.

Может быть проблема и со стороны калия, когда вы его потребляете мало либо усиленно теряете (частые бани и сауны, кето-диета, интенсивный спорт, стресс).

Что делать? Ограничить поваренную соль и восполнить потери калия (3-4 г / сутки).

  • Гипотиреоз

Это снижение выработки гормонов щитовидной железы. В результате появляется ряд симптомов, в том числе - отеки.

Что делать? Устранять с помощью гормонов или другими способами, если гипотиреоз не выражен. Обратитесь к врачу.

Раньше нутрициолог назвала самый мощный антибиотик из натуральных средств.

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