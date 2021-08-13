Найчастіша і очевидна причина: лікар розповіла, чому з'являються набряки під очима

Топ-5 найчастіших причин набряків

Надлишок солодкого ⠀

Це найчастіша, проста і очевидна причина. 1 молекула глюкози може затримувати 4 молекули води. Коли ви споживаєте багато швидких вуглеводів, то ви затримуєте воду. Активний викид інсуліну, непорівнянний з потребами, має потужний вплив на мінерально-водний обмін і також сприяє затримці рідини.

Що робити? Відповідь очевидна: прибрати з раціону швидкі вуглеводи.

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Приберіть молоко і цукор - і помітите різницю (фото: pexels.com)

Молочні продукти⠀

Зазвичай така реакція на сир, кисломолочні і незбиране молоко. Сири, жирні вершки і масло, як правило, не дають такого ефекту. У чому секрет? Перераховані продукти мають високий інсуліновий індекс.

Інсулін затримує воду, ось вам і механізм набряків. Другий механізм, чому "молочка" затримує воду - лактозна (лактоза - молочний цукор) непереносимість і внаслідок цього запалення в кишковій стінці, а там, де запалення, - завжди набряк.

Який висновок? Прибрати зазначені продукти хоча б на 3 місяці.

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Стрес і відсутність нормального сну

На тлі хронічного стресу і недосипу організм починає виробляти у величезній кількості 2 гормону: кортизол і альдостерон, які безпосередньо впливають на мінеральний обмін.⠀

Що робити? Працювати над стресостійкістю і лягати спати вчасно.

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Дефіцит калію

У формуванні набряків 2 гравця: калій і натрій. Na живе за межами клітини, К - всередині. У нормі зберігається баланс - і набряків немає. При вживанні великої кількості солі калій заміщається на натрій і виникає набряк.

Може бути проблема і з боку калію, коли ви його споживаєте мало або посилено втрачаєте (часті лазні та сауни, кето-дієта, інтенсивний спорт, стрес).

Що робити? Обмежити кухонну сіль і заповнити втрати калію (3-4 г / добу).

Гіпотиреоз

Це зниження вироблення гормонів щитовидної залози. В результаті з'являється ряд симптомів, в тому числі - набряки.

Що робити? Усувати за допомогою гормонів або іншими способами, якщо гіпотиреоз не виражений. Зверніться до лікаря.