Как сделать живот плоским: эффективные секреты красивого пресса

Живот - проблема многих женщин. Жир там накапливается даже у худышек. Потому что так устроен женский организм. Но причины появления животиков разные. С любым животиком нам всем хочется сделать одно - убрать его! И так хочется, чтобы в первую очередь жирок уходил именно с живота - ведь он выделяется больше всего. И чтобы навсегда и побыстрее.
Эффективными способами сделать живот более плоским в своем Instagram поделилась нутрициолог Надежда Пахирко.
Магическое средство от большого живота вряд ли существует. А вот действенные и эффективные методы справиться с ним все же есть.
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1. Жир и правда откладывается в первую очередь на животе. Это для тела - неприкосновенный запас. Поэтому даже во время голода организм его долго не отдаст.
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2. Жир накапливается, когда вы регулярно переедаете. Поэтому, чтобы организм начал тратить эти запасы, употребляйте меньше калорий, чем тратите.
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3. При дефиците калорий начнёт худеть все тело. А чтобы помочь животу побыстрее избавляться от жира, нужны специальные упражнения. Это не качание пресса! Важно задействовать как можно больше мышц - не только на животе, но и соседние области.
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4. Снижение веса должно быть грамотным, чтобы не навредить себе и не посадить окончательно здоровье.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Важные правила:
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При этом далеко не каждый человек может ходить в спортзал и тягать железо. Нет времени, денег, нельзя по состоянию здоровья или возраст уже за 60 и прочее. Так что же - тем, у кого нет возможности ходить на тренировки, похудеть не получится?
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А вот и получится! Вспоминайте формулу 100% результата. 80% питание и 20% спорт. Без спорта снижение веса будет немного медленнее, но будет.
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К сожалению, если совсем не обращать внимания на 20% результата, который дает нам спорт, то помимо невысокой скорости снижения веса, тело не будет таким подтянутым и упругим, как со спортом.
Что же делать? Если серьезные тренировки в спортзале не для вас, я рекомендую просто увеличить физическую активность.
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