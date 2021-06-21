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Як зробити живіт плоским: ефективні секрети красивого преса

Автор: Марина Настевич

Живіт - проблема багатьох жінок. Жир там накопичується навіть у худеньких. Тому що так влаштований жіночий організм. Але причини появи животиків різні. З будь-яким животиком нам всім хочеться зробити одне - прибрати його! І так хочеться, щоб в першу чергу жирок йшов саме з живота - адже він виділяється найбільше. І щоб назавжди і швидше.

Ефективними способами зробити живіт більш плоским в своєму Instagram поділилася нутриціолог Надія Пахирко.

Магічний засіб від великого живота навряд чи існує. А ось дієві та ефективні методи справитися з ним все ж є.

1. Жир і правда відкладається в першу чергу на животі. Це для тіла - недоторканний запас. Тому навіть під час голоду організм його довго не віддасть.

2. Жир накопичується, коли ви регулярно переїдаєте. Тому, щоб організм почав витрачати ці запаси, вживайте менше калорій, ніж витрачаєте.

3. При дефіциті калорій почне худнути все тіло. А щоб допомогти животу швидше позбавлятися від жиру, потрібні спеціальні вправи. Це не качання преса! Важливо задіяти якомога більше м'язів - не тільки на животі, але і сусідні області.

4. Зниження ваги має бути грамотним, щоб не нашкодити собі і не посадити остаточно здоров'я.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Важливі правила:

  • Скорочуйте раціон не більше, ніж на 20% від добової потреби.
  • Дотримуйтесь баланс БЖУ. Нам потрібні білки, жири і вуглеводи. А інакше, буде не схуднення, а виснаження. Це небезпечно.
  • Рухатися потрібно обов'язково. Це прискорює обмін речовин. Жир спалюється швидше, м'язи зміцнюються, шкіра підтягується, а не обвисає, як на шарпеї.

При цьому далеко не кожна людина може ходити в спортзал і тягати залізо. Немає часу, грошей, не можна за станом здоров'я або вік вже за 60 та інше. Так що ж - тим, у кого немає можливості ходити на тренування, схуднути не вийде?

А ось і вийде! Згадуйте формулу 100% результату. 80% харчування і 20% спорт. Без спорту зниження ваги буде трохи повільніше, але буде.

На жаль, якщо зовсім не звертати уваги на 20% результату, який дає нам спорт, то крім невисокої швидкості зниження ваги, тіло не буде таким підтягнутим і пружним, як зі спортом.

Що ж робити? Якщо серйозні тренування в спортзалі не для вас, я рекомендую просто збільшити фізичну активність.

  • Не варто відразу присідати по 100 разів і безупинно качати прес. Починайте з простого. Змініть харчування, додайте кроків і руху у ваше життя. І ви побачите, як ваше тіло і самопочуття почнуть вас радувати.
  • Більше ходіть пішки. Браслет-крокомір в допомогу.
  • Робіть вранці зарядку або тренування - наприклад, табату

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше ми писали, що дієтолог поділилася особистими секретами мотивації для схуднення.

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