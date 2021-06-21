Як зробити живіт плоским: ефективні секрети красивого преса

Магічний засіб від великого живота навряд чи існує. А ось дієві та ефективні методи справитися з ним все ж є.

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1. Жир і правда відкладається в першу чергу на животі. Це для тіла - недоторканний запас. Тому навіть під час голоду організм його довго не віддасть.

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2. Жир накопичується, коли ви регулярно переїдаєте. Тому, щоб організм почав витрачати ці запаси, вживайте менше калорій, ніж витрачаєте.

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3. При дефіциті калорій почне худнути все тіло. А щоб допомогти животу швидше позбавлятися від жиру, потрібні спеціальні вправи. Це не качання преса! Важливо задіяти якомога більше м'язів - не тільки на животі, але і сусідні області.

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4. Зниження ваги має бути грамотним, щоб не нашкодити собі і не посадити остаточно здоров'я.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Важливі правила:

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Скорочуйте раціон не більше, ніж на 20% від добової потреби.

Дотримуйтесь баланс БЖУ. Нам потрібні білки, жири і вуглеводи. А інакше, буде не схуднення, а виснаження. Це небезпечно.

Рухатися потрібно обов'язково. Це прискорює обмін речовин. Жир спалюється швидше, м'язи зміцнюються, шкіра підтягується, а не обвисає, як на шарпеї.

При цьому далеко не кожна людина може ходити в спортзал і тягати залізо. Немає часу, грошей, не можна за станом здоров'я або вік вже за 60 та інше. Так що ж - тим, у кого немає можливості ходити на тренування, схуднути не вийде?

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А ось і вийде! Згадуйте формулу 100% результату. 80% харчування і 20% спорт. Без спорту зниження ваги буде трохи повільніше, але буде.

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На жаль, якщо зовсім не звертати уваги на 20% результату, який дає нам спорт, то крім невисокої швидкості зниження ваги, тіло не буде таким підтягнутим і пружним, як зі спортом.

Що ж робити? Якщо серйозні тренування в спортзалі не для вас, я рекомендую просто збільшити фізичну активність.

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Не варто відразу присідати по 100 разів і безупинно качати прес. Починайте з простого. Змініть харчування, додайте кроків і руху у ваше життя. І ви побачите, як ваше тіло і самопочуття почнуть вас радувати.

Більше ходіть пішки. Браслет-крокомір в допомогу.

Робіть вранці зарядку або тренування - наприклад, табату

Ілюстративне фото (pexels.com)