Секреты красоты Насти Каменских: певица рассказала о любимом уходовом продукте

Настя Каменских - пример для подражания для многих девушек. Певица смогла похудеть и теперь поддерживает себя в отличной форме, не забывая и о красоте. Артистка рассказала о любимом уходовом средстве, которое всегда с ней.
Секретами красоты звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Настя сопроводила публикацию эффектным фото, на котором она лежит на ковре в голубом сарафане. Волосы артистки красиво разметались по полу, а в руках она держит баночку с кокосовым маслом.
Настя Каменских тщательно ухаживает за собой и делится своими секретами красоты (фото: instagram.com/kamenskux)
Именно его Каменских предпочитает в своих ежедневных ритуалах.
"Если представить, что однажды мне сказали бы оставить один уходовый продукт, я выбрала бы... кокосовое масло Дома, на отдыхе, летом, зимой - всегда и всюду со мной эта ароматная баночка", - призналась исполнительница.
Настя также рассказала, как именно его использует:
"Самое главное - выбирать качественное нерафинированное масло холодного отжима, без добавок и ароматизаторов", - напомнила певица.
Напомним, 23 мая Настя Каменских и Потап отметили вторую годовщину свадьбы и поделились в сети трогательными свадебными кадрами.