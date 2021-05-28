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Секреты красоты Насти Каменских: певица рассказала о любимом уходовом продукте

Автор: Lite

Настя Каменских - пример для подражания для многих девушек. Певица смогла похудеть и теперь поддерживает себя в отличной форме, не забывая и о красоте. Артистка рассказала о любимом уходовом средстве, которое всегда с ней.

Секретами красоты звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Настя сопроводила публикацию эффектным фото, на котором она лежит на ковре в голубом сарафане. Волосы артистки красиво разметались по полу, а в руках она держит баночку с кокосовым маслом.

Настя Каменских тщательно ухаживает за собой и делится своими секретами красоты (фото: instagram.com/kamenskux)

Именно его Каменских предпочитает в своих ежедневных ритуалах.

"Если представить, что однажды мне сказали бы оставить один уходовый продукт, я выбрала бы... кокосовое масло Дома, на отдыхе, летом, зимой - всегда и всюду со мной эта ароматная баночка", - призналась исполнительница.

Настя также рассказала, как именно его использует:

  • раз в 1-2 недели делаю маску для волос. Немного разогреваю масло и за пару часов до мытья головы наношу его на сухие волосы по всей длине. Заворачиваю волосы в полотенце или надеваю шапочку для душа. Дальше мою голову как обычно. Волосы после такой маски становятся мягкими, напитанными и блестящими
  • наношу кокосовое масло как увлажняющее средство для тела после душа. Расход масла при этом очень маленький
  • когда я на отдыхе, использую кокосовое масло как средство для загара. Действует очень быстро и очень круто!

"Самое главное - выбирать качественное нерафинированное масло холодного отжима, без добавок и ароматизаторов", - напомнила певица.

Напомним, 23 мая Настя Каменских и Потап отметили вторую годовщину свадьбы и поделились в сети трогательными свадебными кадрами.

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