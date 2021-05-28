Секрети краси Насті Каменських: співачка розповіла про улюблений доглядовий продукт

Настя Каменських - приклад для наслідування для багатьох дівчат. Співачка змогла схуднути і тепер підтримує себе у відмінній формі, не забуваючи і про красу. Артистка розповіла про улюблений доглядовий засіб, який завжди з нею.
Секретами краси зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Настя супроводила публікацію ефектним фото, на якому вона лежить на килимі в блакитному сарафані. Волосся артистки красиво розміталося по підлозі, а в руках вона тримає баночку з кокосовою олією.
Настя Каменських ретельно доглядає за собою і ділиться своїми секретами краси (фото: instagram.com/kamenskux)
Саме її Каменських обирає в своїх щоденних ритуалах.
"Якщо уявити, що одного разу мені сказали б залишити один доглядовий продукт, я вибрала б... кокосову олію. Вдома, на відпочинку, влітку, взимку - завжди і всюди зі мною ця ароматна баночка", - зізналася виконавиця.
Настя також розповіла, як саме її використовує:
"Найголовніше - вибирати якісну нерафіновану олію холодного віджиму, без добавок і ароматизаторів", - нагадала співачка.
Нагадаємо, 23 травня Настя Каменських і Потап відзначили другу річницю весілля і поділилися в мережі зворушливими весільними кадрами.