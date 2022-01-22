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Секреты "Женщины-кошки": домашние маски от Холли Берри для сияющей кожи

Автор: Ольвия Агаркова

Холли Берри – приверженка здорового образа жизни. Она усиленно занимается йогой, поражая своей гибкостью, правильно питается и регулярно ухаживает за собой. Свежая кожа, подтянутое тело, минимум заметных возрастных изменений без пластики – єто следствие систематического правильного ухода звезды за собой.

Актриса ведет свой личный бьюти-блог Respin, где делится советами о спорте и красоте, косметическими находками, советует уходовые средства и даже публикует рецепты домашних несложных масок для лица, а также кулинарные рецепты.

Опыт звезды "Женщины-кошки" точно стоит взять на вооружение, ведь все, что надо для здоровой и сияющей кожи есть в холодильнике.

Актриса предлагает испытать на себе домашние маски для лица.

Ультраувлажняющая маска с йогуртом

  • 2 ложки натурального греческого йогурта: его плотный слой сделает кожу ровнее и мягче;
  • 0,5 ч.л. лимонного сока: он содержит витамин С, обладающего очищающими и антибактериальными свойствами;
  • щепотка молотой куркумы: куркумин улучшит цвет лица и придаст коже сияние. Главное - не переборщить;
  • 2 с.л. настоя зеленого чая: этот напиток способствует глубокому очищению кожи, отлично ее увлажняет и сужает поры.

Все ингредиенты смешать, нанесите маску толстым слоем на лицо и выдержать 3 мин. Затем распределите еще один слой и подождать еще 10 мин. Смыть маску холодной водой и нанести на кожу ваш увлажняющий крем.

Отшелушивающая маска с медом

Эта маска прекрасно отшелушивает, успокаивает и увлажняет лицо. Состав богат пробиотиками, которые помогают восстановить балланс кожи. Мед в составе маски является естественным увлажнителем.

  • 1 ложка греческого йогурта (можно обойтись кокосовым йогуртом)
  • 1 ч.л. меда

Остальные ингридиенты добавляем согласно проблемы, которую собираемся решать:

Для сухой кожи: слайс авокадо и пару капель масла авокадо

Для кожи с акне и проблемной – порошка древесного угля

Для того, чтобы убрать воспаления и успокоить кожу в смесь добавляем пару капель хролофила.

Все ингредиенты тщательно смешивает и наносим по массажным линиям на лицо и шею. Выжидаем 15-20 минут и смываем.

Для достижения наилучших результатов примите во время процедуры ванну или теплый душем в течение 5-10 минут.

Увлажняющая маска с овсом

  • 1 с.л. жидкого меда
  • 2 с.л.овсянки

Все составляющие маски смешать, нанести на лицо и оставить на 15-20 минут.⠀Смыть с кожи с помощью косметического спонжа, смоченного в теплой воде. Закрепить результат увлажняющей сывороткой.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала все о сыворотках для лица их их предназначении.

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