Скопировала Тейлор Свифт: Белла Хадид взорвала сеть кардинальной сменой стиля

Белла Хадид меняет образы для съемок так часто, что порой фанаты не успевают привыкнуть к очередному из них. В последнее время ее можно было увидеть с ярко-рыжими волосами, темно-каштановыми и светло-русыми. И вот – новый образ.

Модель предпочла в этот раз пшеничный блонд, который сделал ее похожей на старшую сестру, Джиджи Хадид. К слову, Белла не раз признавалась, что от природы она блондинка. А темный цвет волос она вынуждена была примерить для того, чтобы отличаться от Джиджи. К такому решению ее склонили модельные агенты.



Новый образ Беллы (фото: instagram.com/bellahadid)

Фото девушка опубликовала в галерее, среди массы других фото. Она решила не делать акцент на нем, скорее всего, просто примерив парик и наложив фильтр, о чем говорит макияж с темными губами и оттенок кадра. Длинные, слегка завитые волосы и пышная короткая челка сделали образ соблазнительной модели легким и нежным. Он вызвал среди фанатов девушки настоящий фурор.



Белла любит менять образы (фото: instagram.com/bellahadid)

"Тебе невероятно к лицу", "Вау, это сильно", "Белла, ты идеальна!", "Ты выглядишь, как Тейлор Свифт", "Я подумала, что это Тейлор Свифт в первую секунду", "Удивительная", "Королева", "Ты просто прпкрасна", "Драгоценнная малышка", - такими словами просто засыпали младшую из знаменитых сестер.

Напомни, Джиджи, которая недавно стала мамой, показала новое фото своей малышки.