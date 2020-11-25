Скопіювала Тейлор Свіфт: Белла Хадід підірвала мережа кардинальною зміною стилю

Белла Хадід змінює образи для зйомок так часто, що часом фанати не встигають звикнути до чергового з них. Останнім часом її можна було побачити з яскраво-рудим волоссям, темно-каштановыми і світло-русявим. І ось – новий образ.

Модель обрала цей раз пшеничний блонд, який зробив її схожою на старшу сестру, Джіджі Хадід. До речі, Белла не раз зізнавалася, що від природи вона блондинка. А темний колір волосся вона змушена була приміряти для того, щоб відрізнятися від Джіджі. До такого рішення її схилили модельні агенти.



Новий образ Белли (фото: instagram.com/bellahadid)

Фото дівчина опублікувала в галереї, серед маси інших фото. Вона вирішила не робити акцент на ньому, швидше за все, просто примірявши перуку і наклавши фільтр, про що говорить макіяж з темними губами і відтінок кадру. Довгі, злегка завиті волосся і пишна коротка чубчик зробили образ спокусливою моделі легким і ніжним. Він викликав серед фанатів дівчата справжній фурор.



Белла полюбляє змінювати образи (фото: instagram.com/bellahadid)

"Тобі неймовірно до лиця", "Вау, це сильно", "Белла, ти ідеальна!", "Ти виглядаєш, як Тейлор Свіфт", "Я подумала, що це Тейлор Свіфт в першу секунду", "Дивна", "Королева", "Ти просто прпкрасна", "Драгоценнная малятко", - такими словами просто засипали молодшу знаменитих сестер.

Нагадаємо, Джіджі, яка нещодавно стала мамою, показала нове фото свого малятка.