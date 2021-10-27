Складно бути Рапунцель: трихолог навчила доглядати за щільними і густим волоссям

Як же часто порівнюють волосся з кінською гривою. Чомусь вважають, що якщо волосся, як грива коня, це означає, що воно ідеальне. Всім так само знайомі засоби по догляду за волоссям під назвою "Кінська грива". Відмінний маркетинговий хід.

Так що заздрити кінській гриві не варто. Але якщо у вас товсте щільне волосся, подібно до кінської гриві, потрібно розуміти, що догляд за ним потрібен особливий. Про те, як правильно це робити розповіла в Instagram трихолог Лариса Пономаренко.

Грива коня має дуже щільну і "дубову" структуру. Он взяти хоч смичок - не так просто порвати натяжку, струни рвуться швидше. Власниці такого волосся, подібного кінському хвосту або гриві, не у великому захваті. Таке волосся важке, жарке, довго сохне, складно піддається фарбуванням.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як правильно доглядати за такими волоссям?

Шампунь. Не використовуйте безсульфатні шампуні. Вони погано промивають шкіру голови, особливо між густим волоссям. Використання безсульфатних шампунів може привести до появи лупи, свербіння і розвитку грибкових інфекцій.

Пілінг шкіри голови. Він обов'язковий! Краще віддати перевагу не домашнім, а професійним процедурам. Вдома практично неможливо ретельно очистити шкіру голови з дуже густим волоссям.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Бальзам / маска для волосся. Залежно від типу волосся (нормальне, сухе, пошкоджене) обов'язково потрібно доглядовий засіб. Якщо волосся щільне, це не означає, що воно не потребує догляду.

Кондиціонер. Заключний етап миття волосся. Віддайте перевагу пом'якшувальному кондиціонеру. Чим щільніше волосся, тим більше йому потрібно еластичності. І не варто думати, що таке волосся не ламається. Дуже навіть ламається.