Слушай свой организм: нутрициолог назвала топ-9 скрытых сигналов, которые мы зря игнорируем

1. Выпадение волос. Причины разные: дефицит витамина Д, белка, анемия, проблемы с жёлчным, гипоацидность, неправильное питание.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Сухие пятки, локти, кожа, трещины на коже. Причина обычно в жёлчном пузыре, дефиците жирорастворимых витаминов, в дисфункции шиловидной железы, употребляете мало воды, не усваиваются жиры. Мазать кремами - не выход, работать нужно изнутри.

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3. Выпадение бровей, отечность - гипотиреоз, дефицит йода и других элементов, необходимых для хорошей работы щитовидки.

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4. Красные точки на коже, папилломы - проблемы с печенью, инсулинорезистентность, плохо работающая детоксикационная система.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Усталость, отсутствие энергии - причин много, у каждого своя, начиная от неправильного питания, заканчивая усталостью надпочечников. Но в любом случае, это множественные дефициты.

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6. Плотный белый налет на языке. Это говорит о дрожжевом/грибковом росте, т.е. кандидозе.

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7. Холодные конечности, мерзлявость - анемия, проблемы с щитовидкой.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

8. Метеоризм, вздутия, запоры - низкая кислотность желудочного сока, застой желчи, паразитоз, дисбактериоз, неправильное питание.

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9. Акне, высыпания - инсулинорезистентность, непереносимость лактозы, застой желчи, неправильное питание, дефициты, анемия, паразитоз.

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Если что-то из этого вас беспокоит, тогда вы зря откладываете заботу о себе. Это лишь внешние симптомы, которые обычно игнорируются, но внутри творится полный хаос, поэтому следует сдать анализы и обратиться к специалисту.