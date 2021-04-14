Сочные цвета, декор, естественность: главные тренды маникюра в 2021 году

Маникюр - одна из самых популярных бьюти-процедур. Тренды на цвет и форму ногтей меняются каждый год, так что, прежде чем записаться к своему мастеру, стоит ознакомиться с модными тенденциями.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Катя Полякова.

Катя рассказала, на какие тренды стоит обратить внимание, чтобы на ваши ногти любовались все: и вы, и любимый, и подруги, и даже случайные люди в супермаркете.

"Как и во всем, глобальным трендом в маникюре остается естественность - прозрачное лечебное покрытие или без лака вовсе. А также минималистичные - немного тоненьких полосочек, по капельке стразов и блесток", - рассказала Катя.

Какие ногти сделать - вечный вопрос (фото: pixabay.com)

Но есть и обратная тенденция - это буйство красок и декора! Сочные цвета, притягивающие внимание детали, рассказала специалист.

"Если бы я не жалела свои ногти, которые уже год как без покрытия, то побежала бы делать зеленый", - рассказала стилистка.

Тренды маникюра 2021

Детские рисунки. Милые, яркие рисунки всегда поднимут настроение и вам, и тем, кто рядом.

Насыщенный зеленый. Матча, лайм, фисташка - психологи даже советуют такие цвета для успокоения нервной системы. Так что этот тренд еще и полезный.

Черные детали. Френч-маниюкр - только с каемкой черного, а не белого цвета. Как вам?

Прозрачное покрытие. Многие инфлюенсеры ходят с прозрачным лаком на ногтях - минимализм в действии!

Металлические акценты. Блеск золота отлично подчеркнет летний загар.

Декор из блесток. Сваровски на ногтях - еще один тренд. Ну, или хотя бы просто блестящие камни.

Все ногти разного цвета. Этот тренд держится уже не первый сезон - ярко и стильно!

Какие ногти в тренде в 2021 году (фото: instagram.com/stylist.kate/)