Сон как у младенца: доктор предложил простой метод, который гарантированно поможет выспаться

По его словам, метод "10-3-2-1" поможет лучше отдохнуть ночью. В чем его суть?

За десять часов до сна стоит прекратить прием кофеина – не пить кофеиносодержащие напитки (кофе, чай, энергетики и другие безалкогольные напитки с кофеином в составе, например, кола).

Именно сколько времени требуется, чтобы очистить организма от кофеина и вывести его из крови.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Так, если вы обычно ложитесь спать в 22:00 кофеин необходимо исключить после обеда, тоесть после 12 часов дня.

Что же означает "3" согласно методу? Так, последний обильный прием пищи должен происходит не позже, чем за три часа до отхода ко сну. Это поможет избежать изжоги и прерывистого сна. Также стоит забыть на этот период об алкоголе, поскольку спиртное ухудшает качество сна в быстрой фазе.

Быстрый сон начинается примерно через 90 минут после того, как мы засыпаем. Этот период невероятно важен для организма, потому что именно тогда происходит стимуляция мозга, и именно на этом этапе у нас больше шансов увидеть сны.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Третий этап – за два часа до сна необходимо прекратить работать и заниматься решением серьезных задач.

Доктор Радж утверждает, что такие меры способствуют максимальному расслаблению организма перед ночным отдыхом. Вы не сможете заснуть, если будете концентрироваться на непрочитанных письмах и сообщениях в соцсетях.

И, наконец, за час до сна следует отключить гаджеты. По словам доктора Раджа, синий свет экрана подавляет выработку мелатонина, что ухудшает сон.