После сорока стоит отказаться: 62-летняя Шэрон Стоун рассказала, как оставаться вечно молодой

Шэрон Стоун – признанный секс-символ Голливуда всех времен – дала очередное откровенное интервью. В нем актриса рассказала как о личной жизни, так и о карьерных достижениях. Исполнительница главной роли в культовом фильме "Основной инстинкт" поделилась подробностями о том, как ей удалось заполучить ее. Оказалось, что специально для этого знаменитость пошла на откровенную съемку в журнале Playboy. "Я решила, что снимусь в Playboy, потому что хотела получить роль в фильме "Основной инстинкт"… Хотя я тогда даже не представляла, что он мне принесет. Я действительно понимала, что это подходящая роль для меня, и знала, что сделать, чтобы получить ее"…

Актриса на The Drew Barrymore Show (фото: instagram.com/sharonstone)

Также Шэрон рассказала, что не намерена больше строить отношений. По словам звезды, она устала от неискренности людей и в одиночестве чувствует себя достаточно комфортно и легко. Звезда воспитывает троих сыновей, также у нее масса друзей, и общения с ними ей достаточно.

Актриса по-прежнему хороша (фото: instagram.com/sharonstone)

Разумеется, речь не могла не зайти о вечно цветущей молодости звезды. Шэрон не стала скрывать секреты своей красоты, рассказав, что главное – относиться к телу с уважением и учиться отказывать себе в излишествах с определенного возраста. "… Есть вещи, которые которые доставляют удовольствие, когда мы молоды, но вредны, когда мы становимся старше. Обжорство и алкоголь не слишком хороши, когда переходишь определенный рубеж… Я внимательно отношусь к тому, что вкладываю в свое тело, и как я обращаюсь с ним...", – откровенно рассказала звезда.

Напомним, ранее актриса успокоила фанатов, показав, что ее сестра выздоровела от коронавируса.