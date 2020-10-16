Після сорока варто відмовитися: 62-річна Шерон Стоун розповіла, як залишатися вічно молодою

Шерон Стоун – визнаний секс-символ Голлівуду всіх часів – дала чергове відверте інтерв'ю. У ньому актриса розповіла як про особисте життя, так і про кар'єрні досягнення. Виконавиця головної ролі у культовому фільмі "Основний інстинкт" поділилася подробицями про те, як їй вдалося роздобути її. Виявилося, що спеціально для цього знаменитість пішла на відверту зйомку в журналі Playboy. "Я вирішила, що візьму участь у Playboy, бо хотіла отримати роль у фільмі "Основний інстинкт"... Хоча я тоді навіть не уявляла, що він мені принесе. Я дійсно розуміла, що це відповідна роль для мене, і знала, що зробити, щоб отримати її...

Актриса на The Drew Barrymore Show (фото: instagram.com/sharonstone)

Також Шерон розповіла, що не має наміру більше будувати відносин. За словами зірки, вона втомилася від нещирості людей і в самоті відчуває себе досить комфортно і легко. Зірка виховує трьох синів, також у неї багато друзів, і спілкування з ними їй досить.

Актриса, як і раніше гарна (фото: instagram.com/sharonstone)

Зрозуміло, мова не могла не зайти про вічно квітучу молодостіьзірки. Шерон не стала приховувати секрети своєї краси, розповівши, що головне – ставитися до тіла з повагою і вчитися відмовляти собі в надмірностях з певного віку. "... Є речі, які приносять задоволення, коли ми молоді, але шкідливі, коли ми стаємо старшими. Обжерливість і алкоголь не занадто гарні, коли переходиш певний рубіж... Я уважно ставлюся до того, що вкладаю в своє тіло, і як я поводжуся з ним...", – відверто розповіла зірка.

Нагадаємо, раніше актриса заспокоїла фанатів, показавши, що її сестра одужала від коронавіруса.