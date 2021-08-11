Она совершенна: Кендалл Дженнер в велосипедках и топе восхитила спортивной фигурой

Кендалл Дженнер показала, в каком виде ходит на тренировку. Дополнительный заряд мотивации для многочисленных фанатов обеспечен!

Кендалл надела небесно-голубого оттенка костюм, который составили шорты-велосипедки и топ на тонких бретельках. сверху 25-летняя супермодель накинула кофту им в тон.

Одна из сестер знаменитого семейства, которая известна своей любовью к жарким съемкам и провокационным работам, где можно похвастаться идеальным телом, в этот раз была весьма скромной. Тем не менее, даже без соблазнительных поз фигура Кендалл выглядит совершенно.

Кендал Дженнер восхитила сеть спортивной фигурой в крошечном купальнике

Кендалл - бесконечное вдохновение для фанатов (фото: instagram.com/kendalljenner)

Поклонники, как всегда, отметили ее спортивную форму и поблагодарили за идеи образов для тренировок.