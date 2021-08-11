ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Она совершенна: Кендалл Дженнер в велосипедках и топе восхитила спортивной фигурой

Новина українською →
Среда 11 августа 2021 17:32
Она совершенна: Кендалл Дженнер в велосипедках и топе восхитила спортивной фигурой Девушка в очередной раз покорила своей красотой (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер показала, в каком виде ходит на тренировку. Дополнительный заряд мотивации для многочисленных фанатов обеспечен!

Фото девушка выложила в своем блоге Instagram.

Кендалл надела небесно-голубого оттенка костюм, который составили шорты-велосипедки и топ на тонких бретельках. сверху 25-летняя супермодель накинула кофту им в тон.

Она совершенна: Кендалл Дженнер в велосипедках и топе восхитила спортивной фигурой

Одна из сестер знаменитого семейства, которая известна своей любовью к жарким съемкам и провокационным работам, где можно похвастаться идеальным телом, в этот раз была весьма скромной. Тем не менее, даже без соблазнительных поз фигура Кендалл выглядит совершенно.

Кендал Дженнер восхитила сеть спортивной фигурой в крошечном купальнике

Она совершенна: Кендалл Дженнер в велосипедках и топе восхитила спортивной фигурой

Кендалл - бесконечное вдохновение для фанатов (фото: instagram.com/kendalljenner)

Поклонники, как всегда, отметили ее спортивную форму и поблагодарили за идеи образов для тренировок.

Напомним, недавно коллега Кендалл - британская икона стиля Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала, как носить белую рубашку.

Читайте LITE в Google News
Кендалл Дженнер
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Дожди не покидают Украину: синоптики рассказали о погоде
Дожди не покидают Украину: синоптики рассказали о погоде