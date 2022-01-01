Эти советы работают: нутрициолог рассказала, как вернуть коже сияющий вид
Здоровая и красивая кожа – мечта каждого! Ради этого мы посещаем множество процедур, покупаем сотни кремов. Но по-настоящему красивую кожу нам подарит только наш здоровый организм!
Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, чтоо можно сделать уже сегодня, чтобы кожа мечты стала реальностью.
Топ шагов для красивой сияющей кожи
- Коррекция рациона
Исключаем рафинированные углеводы, сахара, продукты с химическими добавками, фаст-фуд, транс жиры и провоспалительные продукты.
Добавляем клетчатку, белок, полезные жиры. Восстанавливаем работу кишечника.
- Следим за водным балансом
Норма воды в день рассчитывается по формуле – 30 мл на кг веса.
- Восполняем дефициты
Для здоровой кожи важны витамины и минералы: витамины группы В, витамин D, K, магний, витамин С, селен и йод.
- Коррекция стресса
Отлично подойдут занятия йогой, расслабляющие техники, медитации.
- Соблюдение циркадных ритмов
После хорошего сна утром кожа, будто сияет! А все благодаря гормону мелатонину, который вырабатывается с 23:00 до 1:00, поэтому соблюдение циркадных ритмов является важным пунктом.
Простые продукты способны сделать кожу красивой (фото: pexels.com)
- Отказ от вредных привычек
Алкоголь и никотин ухудшают состояние кожи, мы безоговорочно исключаем их, если хотим красивую кожу.
- Физическая активность
Регулярная физическая нагрузка, "умный спорт" позволят поддерживать красоту, как можно дольше.
- Коррекция веса
Лишний вес ухудшает состояние кожи, способствует развитию заболеваний, отеков, гормональных дисбалансов, которые отражаются и на внешнем виде.
- Детокс
Кожа – один из органов выделительной системы, поэтому важно выведение токсинов, в том числе и через неё. Посещаем сауны, бани, вводим физические нагрузки.
- Положительные эмоции
Гормон счастья серотонин способствует улучшению состояния кожи, выработка которого, в свою очередь, зависит не только от эмоций, но и от здорового пищеварения.
Кожа - это показатель нашего образа жизни, питания, эмоций и состояния организма в целом. Чем раньше мы встанем на путь красивой кожи, тем быстрее отражение в зеркале начнет нас радовать!