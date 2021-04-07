Срочно уберите эти продукты: косметолог рассказала, как очистить и уменьшить поры на лице

"Это средство уменьшит поры", - говорят продавцы и производители косметики и… откровенно лукавят. Косметика, увы, не может их "сдвигать" и "раздвигать".
Об этом рассказала в своем блоге Instagram косметолог Яна Фокси.
"В порах нет мышц: они не могут раскрываться и закрываться, как окна. А косметика, увы, не может их сдвигать и раздвигать. Но мы сами можем сделать их внешний вид лучше", - рассказала специалист.
Яна дала свою классификацию проблемных пор:
"Широкие поры свойственны обладателям жирной / комбинированной кожи. От избытка кожного сала пора расширяется. Широкие поры будут выглядеть аккуратно, если поддерживать их чистыми и осветлять комедоны", - написала Яна.
Также Яна добавила, что расширенными поры могут стать у любого типа кожи от нехватки / разрушения коллагена. Причины:
- Возраст.
- Солнце (разрушает коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту).
Важно защищать кожу от солнца.
- Сладкое, жареное, быстрые углеводы (коллаген "сшивается" и кожа "проседает", образуя морщины).
Нужно свести к минимуму перечисленные продукты. Розмариновая кислота может препятствовать образованию новых сшивок (при условии, что таких продуктов употребляют минимум).
- Дефицит белка, витаминов и минералов, участвующих в образовании коллагена.
Старайтесь употреблять достаточно белка, по необходимости, добираем протеином. Употребляйте костные бульоны, холодцы, по необходимости - коллаген.
Обеспечивайте себя витаминами А, гр. В, С, D, Е, железом, цинком, серой, медью (участвуют в образовании коллагена), посоветовала Яна.
Ретинол, витамин С, ниацинамид, пептиды и гликолевая кислота помогут стимулировать выработку коллагена внешне.
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