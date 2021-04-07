Терміново приберіть ці продукти: косметолог розповіла, як очистити та зменшити пори на лиці

"В порах немає м'язів: вони не можуть розкриватися і закриватися, як вікна. А косметика, на жаль, не може їх зрушувати і розсовувати. Але ми самі можемо зробити їх зовнішній вигляд кращим", - розповіла фахівець.

Косметолог Яна Фоксі (фото: instagram.com/foxy_esthetique/)

Яна дала свою класифікацію проблемних пор:

Широкі пори (генетично). Розширені пори (стали такими).

"Широкі пори властиві власникам жирної / комбінованої шкіри. Від надлишку шкірного сала пори розширюються. Широкі пори будуть виглядати акуратно, якщо підтримувати їх чистими і освітлювати комедони", - написала Яна.

Як очистити пори

Очищення в 2 етапи: гідрофільний бальзам / масло + пінка. Тільки гідрофільним засобом можна очистити жир / косметику, накопичені за день, згідно з правилом "жир розчиняє жир".

Ретинол усуває закупорку пір і знижує вироблення шкірного сала.

Азелаїнова кислота запобігає закупорці пір.

Саліцилова кислота єдина може проникати в пори і підчищати їх зсередини.

Ніацинамід освітлює комедони і зволожує шкіру, так пори менш помітними.

Вітамін С вирівнює тон шкіри і освітлює комедони", - порадила спеціалістка.

Також Яна додала, що розширеними пори можуть стати у будь-якого типу шкіри від нестачі / руйнування колагену. Причини:

- Вік.

- Сонце (руйнує колаген, еластин і гіалуронову кислоту).

Важливо захищати шкіру від сонця.

- Солодке, смажене, швидкі вуглеводи (колаген "зшивається" та шкіра "просідає", утворюючи зморшки).

Треба звести до мінімуму перераховані продукти. Розмаринова кислота може перешкоджати утворенню нових зшивок (за умови, що таких продуктів споживають мінімум).

- Дефіцит білка, вітамінів і мінералів, що беруть участь в утворенні колагену.

Намагайтеся вживати достатньо білка, за необхідності, добирайте\ протеїном. Вживайте кісткові бульйони, холодці, за необхідності - колаген.

Забезпечуйте себе вітамінами А, гр. В, С, D, Е, залізом, цинком, сіркою, міддю (беруть участь в утворенні колагену), порадила Яна.

Ретинол, вітамін С, ніацинамід, пептиди і гліколева кислота допоможуть стимулювати вироблення колагену зовні.