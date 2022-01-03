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Стоит ли переплачивать: косметолог удивила правдой об органической косметике

Автор: Ольвия Агаркова

Натуральная и органическая косметика становится все более популярной, но стоит ли переплачивать за естественные составы без химии и ждать от них указанную эффективность?

Косметолог Татьяна Моторина на странице в Instagram провела ликбез по органической косметике.

Для производства такой косметики должно использоваться не просто натуральное сырье, а еще и выращенное без сельскохозяйственной химии или собранное в экологически чистых районах дикой природы. То есть по логике вещей такая косметика не может быть массовой и стоить дешево.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Однако экологически чистых мест на земле с каждым годом становится все меньше и меньше, а недорогой органической косметики все больше и больше.

Так что, если вы решили приобрести органическую косметику – лучше отдавать предпочтение солидным брендам с хорошей репутацией.

Гордый титул органической по праву носит косметика, в составе которой минимум 90% ингредиентов имеют натуральное происхождение.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Она должна стоить на 25-40% дороже обычной, но в этом случае вы платите за этичное отношение к природе, а не эффект. Стоит ли отказаться от "вредной химии" и вспомнить народные рецепты наших прабабушек?

Самый яркий пример — пептиды. На сегодняшний день они признаны самыми действенными ингредиентами косметологии, но создать их можно только синтетическим путем.

Вторые по эффективности — ретиноиды. Абсолютно не органические, но сверхэффективные.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Наличие экологического сертификата гарантирует только относительно безопасный состав, но не эффективность. Особенно если говорить о борьбе с возрастными изменениями кожи.

Для победы над морщинами органической косметике не хватает таких мощных компонентов, как гиалуроновая кислота, коллаген, иммунные (риджин) и пигментационные (мелатайм и мелитан) пептиды и миорелаксанты.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, как восстановить кожу после новогодних праздников.

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