Стоит ли переплачивать: косметолог удивила правдой об органической косметике

Для производства такой косметики должно использоваться не просто натуральное сырье, а еще и выращенное без сельскохозяйственной химии или собранное в экологически чистых районах дикой природы. То есть по логике вещей такая косметика не может быть массовой и стоить дешево.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Однако экологически чистых мест на земле с каждым годом становится все меньше и меньше, а недорогой органической косметики все больше и больше.



Так что, если вы решили приобрести органическую косметику – лучше отдавать предпочтение солидным брендам с хорошей репутацией.



Гордый титул органической по праву носит косметика, в составе которой минимум 90% ингредиентов имеют натуральное происхождение.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Она должна стоить на 25-40% дороже обычной, но в этом случае вы платите за этичное отношение к природе, а не эффект. Стоит ли отказаться от "вредной химии" и вспомнить народные рецепты наших прабабушек?

Самый яркий пример — пептиды. На сегодняшний день они признаны самыми действенными ингредиентами косметологии, но создать их можно только синтетическим путем.



Вторые по эффективности — ретиноиды. Абсолютно не органические, но сверхэффективные.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Наличие экологического сертификата гарантирует только относительно безопасный состав, но не эффективность. Особенно если говорить о борьбе с возрастными изменениями кожи.



Для победы над морщинами органической косметике не хватает таких мощных компонентов, как гиалуроновая кислота, коллаген, иммунные (риджин) и пигментационные (мелатайм и мелитан) пептиды и миорелаксанты.