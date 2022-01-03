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Чи варто переплачувати: косметолог здивувала правдою про органічну косметику

Автор: Ольвія Агаркова

Натуральна і органічна косметика стає все більш популярною, але чи варто переплачувати за природні склади без хімії і чекати від них зазначену ефективність?

Косметолог Тетяна Моторіна на сторінці в Instagram провела лікбез з органічної косметики.

Для виробництва такої косметики має використовуватися не просто натуральна сировина, а ще й вирощене без сільськогосподарської хімії або зібрана в екологічно чистих районах дикої природи. Тобто за логікою речей така косметика не може бути масовою і коштувати дешево.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Однак екологічно чистих місць на землі з кожним роком стає все менше і менше, а недорогою органічної косметики все більше і більше.

Так що, якщо ви вирішили придбати органічну косметику – краще віддавати перевагу солідним брендам з хорошою репутацією.

Гордий титул органічної по праву носить косметика, в складі якої мінімум 90% інгредієнтів мають натуральне походження.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вона повинна коштувати на 25-40% дорожче звичайної, але в цьому випадку ви платите за етичне ставлення до природи, а не ефект. Чи варто відмовитися від "шкідливої хімії" і згадати народні рецепти наших прабабусь?

Найяскравіший приклад - пептиди. На сьогоднішній день вони визнані найдієвішими інгредієнтами косметології, але створити їх можна тільки синтетичним шляхом.

Другі за ефективністю - ретиноїди. Абсолютно не органічні, але надефективні.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Наявність екологічного сертифікату гарантує тільки відносно безпечний склад, але не ефективність. Особливо якщо говорити про боротьбу з віковими змінами шкіри.

Для перемоги над зморшками органічній косметиці не вистачає таких потужних компонентів, як гіалуронова кислота, колаген, імунні (ріджин) і пігментаційні (мелатайм і мелітан) пептиди і міорелаксанти.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунына розповіла, як відновити шкіру після новорічних свят.

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