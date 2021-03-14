Страшно или нормально? Косметолог раскрыла всю правду о силиконах в косметике

Силиконы – это большая группа веществ, представляет собой полимеры (длинные молекулы, состоящие из повторяющихся звеньев). Существует много разных силиконов, и они отличаются друг от друга.

Например, есть летучие силиконы, которые испаряются с поверхности кожи и волос, их добавляют для приятной текстуры и легкого распределения средства. Есть классический диметикон – водонерастворимый силикон, который используется как носитель для многих активных компонентов, он также является эмолентом и защищает нашу кожу от потери влаги. Сейчас появляется много современных типов силиконов, которые растворяются в воде, или имеют в своем составе другие полимеры – это улучшает свойства силиконов и расширяет их возможности.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Самые главные преимущества силиконов в том, что они:

Инертны, не вызывают раздражения, и аллергия на них очень редкое явление.

Не забивают поры, так как их молекулы очень большие и они работают на поверхности кожи. Это подтверждено множеством исследований, все утверждения о токсичности силиконов и забивании пор не имеют под собой научной основы.

Многие также обвиняют силиконы в образовании ужасной закупоривающей пленки, но на самом деле силиконы – полуокклюзивные компоненты, они проницаемы для кислорода и водяного пара.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также частое обвинение силиконов в том, что они бесполезны на коже и просто "скрывают истинный вид". Это тоже неверное утверждение. Есть много исследований, показывающих, что силиконы эффективно сочетаются с увлажняющими компонентами (например, глицерином), а также показывают положительные результаты при использовании в средствах для людей с атопическим дерматитом. Диметикон также внесен в список лекарственных компонентов, как защитный ингредиент.

Да, силиконы – это не главные активы, но такие базовые компоненты очень важны. Они не вступают в реакцию с другими веществами, придают средству приятную текстуру, защищают кожу. Не стоит их бояться, так как объективных причин этому нет.