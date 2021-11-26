UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Для стройных ноги и упругих ягодиц: Виктория Бекхэм поделилась секретом спортивной фигуры

Автор: RBC.UA

Несмотря на постоянную занятость Виктория Бекхэм выделила себе посещение спортивного зала особым пунктом. Дисциплина и любовь к порядку действительно творят чудеса, уверена она. И хотя жена Дэвида Бекхэма никогда не страдала чрезмерным аппетитом и лишними килограммами, отточить фигуру до совершенства ей помог комплекс специальных упражнений от тренера.

На днях икона стиля и многодетная мама показала в личном блоге, какие упражнения помогают ей держать себя в такой отличной форме.

Виктория запостила фото из спортивного зала, где она трудится на коврике. Одетая в черные легинсы и топ из своей новой коллекции для Reebok, звезда снята со спины. Она выполняет упражнение, которое широко применяется в пилатесе и йоге. Оно носит название поза голубя или пингвина и выполняется так: одну ногу вытягиваем, а вторую сгибаем в колене и выкладываем под прямым углом к краю коврика. Спина при этом должна оставаться прямой, а подвздошная кость - смотреть прямо.

Вторая, более легкая вариация - ногу согнуть под косым углом, как сделала Виктория. Обе они отлично прорабатывают мышцы ног и ягодиц, вытягивая их. Что и продемонстрировала знаменитость, украсив свое фото эмодзи в виде персика. Впрочем, ее прокачанное тело говорит само за себя.

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Ранее Виктория Бекхэм показала базовые вещи, которые никогда не выйдут из моды.

Читайте LITE в Google News
Виктория БекхэмШоу-бизнесМодные тренды