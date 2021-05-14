От целлюлита и гиперкератоза: почему сухой массаж щеткой - самый эффективный

В последнее время сухой массаж тела - брашинг - стал очень популярен. И не зря. Но не все обещания относительного него обоснованы.
Об этом в своем Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.
На что способна эта процедура:
Кому нельзя сухой массаж щеткой? (фото: pexels.com)
На сухой коже трение сильнее, чем на влажной, и эффект усиливается в разы. Несмотря на то, что такой массаж советуют чуть ли не каждый день, по 5 минут пару раз в неделю - более, чем достаточно.
Несмотря на пользу, существуют также и противопоказания к брашингу:
Дерматологические заболевания, аллергия;
Поврежденная и раздраженная кожа;
Солнечный ожог;
Если вы только начинаете массаж, лучше выбрать щетку помягче (с синтетическим ворсом), далее можно выбирать пожестче (из кактуса, например).
1. Начинать от периферии к центру, снизу вверх длинными и медленными движениями.
2. 10 движений для каждой ноги: от стоп выше к ногам.
3. 10 движений для каждой руки: от ладоней (обе стороны) к плечам.
4. Живот массируется круговыми движениями по часовой стрелке.
5. Ягодицы - также круговыми движениями или движениями от центра к бокам.
6. Спина - снизу вверх от позвоночника к плечу, шея - сверху вниз.
7. Ополоснуть тело водой.
8. Тщательно промыть и высушить щетку.
Внимание: на груди сухой массаж не делается, это может спровоцировать варикоз. Выпуклые родинки и бородавки нужно обходить. Также не переусердствуйте с нажатиями: кожа после массажа должна быть розоватой, никак не красной.
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