От целлюлита и гиперкератоза: почему сухой массаж щеткой - самый эффективный

Отшелушивание омертвевших клеток кожи. Кожа становится мягче.

Помогает при гиперкератозе (гусиная кожа).

Стимулирует нервные окончания.

Помогает с утра взбодриться.

Стимулирует кровообращение.

Есть мнение, что брашинг стимулирует лимфоток и помогает в борьбе с целлюлитом. Научных доказательств пока нет. Вы можете проверить это только на собственном опыте.

Кому нельзя сухой массаж щеткой? (фото: pexels.com)

Почему сухой массаж лучше?

На сухой коже трение сильнее, чем на влажной, и эффект усиливается в разы. Несмотря на то, что такой массаж советуют чуть ли не каждый день, по 5 минут пару раз в неделю - более, чем достаточно.

Кому нельзя использовать брашинг

Несмотря на пользу, существуют также и противопоказания к брашингу:

Дерматологические заболевания, аллергия;

Поврежденная и раздраженная кожа;

Солнечный ожог;

Варикоз.

Если вы только начинаете массаж, лучше выбрать щетку помягче (с синтетическим ворсом), далее можно выбирать пожестче (из кактуса, например).

Техника массажа⠀

1. Начинать от периферии к центру, снизу вверх длинными и медленными движениями.

2. 10 движений для каждой ноги: от стоп выше к ногам.

3. 10 движений для каждой руки: от ладоней (обе стороны) к плечам.

4. Живот массируется круговыми движениями по часовой стрелке.

5. Ягодицы - также круговыми движениями или движениями от центра к бокам.

6. Спина - снизу вверх от позвоночника к плечу, шея - сверху вниз.

7. Ополоснуть тело водой.

8. Тщательно промыть и высушить щетку.

Внимание: на груди сухой массаж не делается, это может спровоцировать варикоз. Выпуклые родинки и бородавки нужно обходить. Также не переусердствуйте с нажатиями: кожа после массажа должна быть розоватой, никак не красной.