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Сушит и электризует волосы: трихолог научила правильно выбирать расческу

Автор: Ольвия Агаркова

Расческа – как выбрать из многообразия, которое предлагает нам рынок? Хорошая расческа это та, которая не приносит вред волосам – считает трихолог Лариса Пономаренко.

На странице в Instagram эксперт научила выбирать индивидуальный предмет использования.

Какие бывают расчески?

Металлическая.

Этот материал уже давно не используют для изготовления расчесок – ни домашнего, ни профессионального использования. Металлические расчески иссушают волосы, электризуют их.

Деревянная.

С одной стороны – это расческа из натурального сырья (кто сейчас не любит понятия эко и органик). С другой стороны – и деревянной расческой можно нанести вред. Деревянные расчески нужно часто менять и следить, что бы она всегда была отполирована.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Малейшие зазубрины, которые образовуются со временем на деревянной расческе, будут рассатывать и рассекать волосяное полотно. Как результат – получим рассеченные волосы.

Пластиковая.

Для расчески пластик отличный материал – на нем не образовываются зазубрины, которые рвут волос, они не намагничивают волосы. В уходе пластиковые расчески очень удобны – легко моются мыльным раствором и обрабатываются антисептиком.

Кто-то считает, что волосы нужно расчесывать часто, массируя кожу головы. Мнение трихолога – расчесывайте волосы по мере необходимости. Не тяните волосы расческой и аккуратно распутывайте. При спутывании волос используйте увлажняющие спреи. Расчесывайте волосы, начиная от кончиков, постепенно продвигаясь выше.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина научила правильно ухаживать за кожей в теплое время года.

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