Сушить і електризує волосся: трихолог навчила правильно вибирати гребінець

Які бувають гребінці?

Металевий.

Цей матеріал вже давно не використовують для виготовлення гребінців – ні домашнього, ні професійного використання. Металеві гребінці висушують волосся, електризують їх.

Дерев'яний.

З одного боку - це гребінець з натуральної сировини (хто зараз не любить поняття еко і Органік). З іншого боку - і дерев'яним гребінцем можна завдати шкоди. Дерев'яні гребінці потрібно часто міняти і стежити, що б вони завжди були відполіровані.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найменші щербини, які утворяться з часом на дерев'яному гребінці, будуть розсочувати і розсікати волосяне полотно. Як результат - отримаємо розсічене волосся.

Пластикова.

Для гребінця пластик відмінний матеріал - на ньому не утворюються щербини, які рвуть волосся, він не намагнічує волосся. У догляді пластикові гребінці дуже зручні -легко миються мильним розчином і обробляються антисептиком.

Хтось вважає, що волосся потрібно розчісувати часто, масажуючи шкіру голови. Думка трихолога - розчісуйте волосся в міру необхідності. Не тягніть волосся гребінцем і акуратно розплутуйте. При сплутуванні волосся використовуйте зволожуючі спреї. Розчісуйте волосся, починаючи від кінчиків, поступово просуваючись вище.