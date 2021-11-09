Свет очей: косметолог научила бороться с усталостью глаз

Внешние косметологические признаки усталости глаз:

синяки

морщинки

мешки

тусклая кожа.

К вечеру особенно проявляются возрастные изменения.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как правильно помочь этой зоне?

правильный уход

специальный массаж

качественный отдых и режим сна.

Уход

Неправда, что крем для кожи вокруг глаз - это выдумка маркетологов. Кожа вокруг глаз более тонкая, сухая и чувствительная, она нуждается в отдельном деликатном уходе с соответствующим составом.

Вы же не мажете один и тот же крем на лицо, пятки и руки? Ведь кожа на этих участках разная! То же самое и с веками. Ни в коем случае нельзя использовать для этой зоны ваш обычный дневной крем для лица.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Все средства для зоны вокруг глаз должны быть специальными:

сыворотки

крем для век

патчи

специальные маски

Если вы снимаете макияж с глаз средством для демакияжа, не забудьте его смыть. На лице его оставлять нельзя. Также для зоны вокруг глаз нельзя использовать умывалку, которая содержит компоненты для работы с жирной проблемной кожей.



Массаж для зоны вокруг глаз.



Правильный, деликатный массаж поможет замедлить процессы старения, разгладить морщинки, подтянуть верхнее веко, "открыть" взгляд, убрать синяки, отеки, уменьшить носослезку, увлажнить глаза.