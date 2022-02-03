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TikTok всему голова: блогерка раскрыла мгновенный секрет привлекательности

Автор: Сергей Кулик

Блогерка рассказала, что для быстрого обретения привлекательности не стоит становиться в закрытую позу и скрещивать руки.

Эксперт по языку тела публикует на своей странице в TikTok быстрые секреты привлекательности и полезные советы.

Патриция (Patricia), так зовут блогерку, опубликовала ролик, в котором рассказала, как моментально добиться более уверенного и привлекательного внешнего вида. По словам специалистки, необходимо избегать закрытых поз, а именно не скрещивать руки и ноги. Вместо этого она порекомендовала убрать ладони в карманы, демонстрируя при этом большие пальцы.

@patricia.cnr Trick To Instantly Look More Attractive #bodylanguage #confidence #attractive #learnontiktok #presence Believe Me - Navos

Публикация блогерки стала вирусной и набрала более семи миллионов просмотров. Также Патриция публикует полезные советы. В своем последнем ролике она показала, что не стоит резко останавливаться на улице, если вы увлечены происходящим в своем смартфоне. Согласитесь, это порою очень раздражает.

@patricia.cnr How often do you block the sidewalk to check your phone? #socialtips #etiquette #manners All For Us - from the HBO Original Series Euphoria - Labrinth & Zendaya

Ранее мы упоминали о том, что киевская блогерка с компанией в авто сбили человека в прямом эфире

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