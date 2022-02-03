TikTok всему голова: блогерка раскрыла мгновенный секрет привлекательности

Патриция (Patricia), так зовут блогерку, опубликовала ролик, в котором рассказала, как моментально добиться более уверенного и привлекательного внешнего вида. По словам специалистки, необходимо избегать закрытых поз, а именно не скрещивать руки и ноги. Вместо этого она порекомендовала убрать ладони в карманы, демонстрируя при этом большие пальцы.

Публикация блогерки стала вирусной и набрала более семи миллионов просмотров. Также Патриция публикует полезные советы. В своем последнем ролике она показала, что не стоит резко останавливаться на улице, если вы увлечены происходящим в своем смартфоне. Согласитесь, это порою очень раздражает.