RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

TikTok всьому голова: блогерка розкрила миттєвий секрет привабливості

Автор: Сергій Кулик

Блогерка розповіла, що для швидкого набуття привабливості не варто ставати в закриту позу і схрещувати руки.

Експерт з мови тіла публікує на своїй сторінці в TikTok швидкі секрети привабливості та корисні поради.

Патриція (Patricia), так звати блогерку, опублікувала ролик, в якому розповіла, як миттєво досягти більш впевненого та привабливого зовнішнього вигляду. За словами спеціалістки, необхідно уникати закритих поз, зокрема, не схрещувати руки та ноги. Натомість вона порекомендувала прибрати долоні в кишені, демонструючи при цьому великі пальці.

@patricia.cnr Trick To Instantly Look More Attractive #bodylanguage #confidence #attractive #learnontiktok #presence Believe Me - Navos

Публікація блогерки стала вірусною і набрала понад сім мільйонів переглядів. Також Патриція публікує корисні поради. У своєму останньому ролику вона показала, що не варто різко зупинятися на вулиці, якщо ви захоплені тим, що відбувається у своєму смартфоні. Погодьтеся, це часом дуже дратує.

@patricia.cnr How often do you block the sidewalk to check your phone? #socialtips #etiquette #manners All For Us - from the HBO Original Series Euphoria - Labrinth & Zendaya

Раніше ми згадували про те, що київська блогерка з компанією в авто збили людину в прямому ефірі

Читайте LITE в Google News
TikTok