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Тина Кароль поражает японцев роскошным патриотическим платьем: яркие фото и видео

Тина Кароль всегда роскошна (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тина Кароль продолжает серию благотворительных концертов, во время которых собирает деньги на поддержку Украины и людей, судьбы которых подверглись разрушениям в результате полномасштабного вторжения России на нашу землю.

Недавно звезда выступила в Японии. Кроме того, что Тина хорошо спела, она еще и поразила всех своим роскошным нарядом - патриотическим платьем от украинского дизайнера Lever Couture.

Тина Кароль в Японии (фото: instagram.com/tina_karol)

"Хочу поблагодарить Японию и ее народ, которые так преданно поддержали и продолжают поддерживать Украину. Украина объединяет весь мир, а так же Японию в борьбе с врагом, который решил, что не должна существовать нация, язык, культура Украины", - написала Кароль в своем Instagram.

Певица напомнила, что "артист - это айдентика нации, а музыка - это оружие в его руках".

"Каждый наш шаг - это объединенный фронт: творческий, военный, информационный, киберфронт, - мы боремся за право быть хозяином на своей земле. Мы обязательно победим и восстановим нашу страну, как когда-то это сделала Япония! Слава нациям! Слава Украине!" - добавила Кароль.

Ранее Тина Кароль намекнула, что российский фанат Путина Григорий Лепс к ней домогался.

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Тина Кароль