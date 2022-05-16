Тина Кароль поражает японцев роскошным патриотическим платьем: яркие фото и видео

Тина Кароль в Японии (фото: instagram.com/tina_karol)

"Хочу поблагодарить Японию и ее народ, которые так преданно поддержали и продолжают поддерживать Украину. Украина объединяет весь мир, а так же Японию в борьбе с врагом, который решил, что не должна существовать нация, язык, культура Украины", - написала Кароль в своем Instagram.

Певица напомнила, что "артист - это айдентика нации, а музыка - это оружие в его руках".

"Каждый наш шаг - это объединенный фронт: творческий, военный, информационный, киберфронт, - мы боремся за право быть хозяином на своей земле. Мы обязательно победим и восстановим нашу страну, как когда-то это сделала Япония! Слава нациям! Слава Украине!" - добавила Кароль.