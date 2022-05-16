Тіна Кароль вражає японців розкішною патріотичною сукнею: яскраві фото і відео

Тіна Кароль в Японії (фото: instagram.com/tina_karol)

"Хочу подякувати Японії та її народу, що так віддано підтримали та продовжують підтримувати Україну. Україна об'єднує весь світ, а так само Японію у боротьбі з ворогом, який вирішив, що не має існувати нація, мова, культура України", - написала Кароль у своєму Instagram.

Співачка нагадала, що "артист - це айдентика нації, а музика - це зброя в його руках".

"Кожен наш крок - це об’єднаний фронт: творчий, військовий, інформаційний, кіберфронт, - ми боремося за право бути господарем на своїй землі. Ми обов'язково переможемо та відновимо нашу країну, як колись це зробила Японія! Слава націям! Слава Україні!" - додала Кароль.