Не то, чем кажется: косметолог раскрыла впечатляющую правду о натуральной косметике

Никаких четких критериев термина "натуральная косметика" на законодательном уровне на данный момент не существует, поэтому это привлекательное словосочетание может использовать практически любой косметический бренд, средства которой содержат хотя бы один натуральный компонент.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Так что нередко пометка "натуральная косметика" - это всего лишь успешный и беспроигрышный маркетинговый ход.

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Любая косметика, которая стоит на полках в магазине, не может быть 100% натуральной по определению, иначе такие средства могла бы храниться только в холодильнике и то всего несколько дней.

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Конечно, косметика промышленного производства содержит различные синтетические эмульгаторы, загустители и консерванты.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Многое из того, что мы привыкли считать химией, получено из природных компонентов.

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Но тут производители идут на ухищрение и пишут в скобках название натурального ингредиента вместо химического.

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Например, салициловая кислота, которую часто добавляют в средства для проблемной кожи. Впервые ее добыли из коры ивы, и теперь производителю ничто не мешает утверждать, что его средство для очищения и подсушивания кожи содержит экстракт ивы.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Та же история с лаурилсульфатом аммония. Производитель ненатуральной косметики напишет химическое название, а изготовитель натурпродукта хитро укажет: "получено из масла кокоса".

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Иногда достаточно зеленой упаковки или изображения дерева, листика или капельки, чтобы вы приняли совершенно обычный состав за натуральный.