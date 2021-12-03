Не те, чим здається: косметолог розкрила вражаючу правду про натуральну косметику

Ніяких чітких критеріїв терміна "натуральна косметика" на законодавчому рівні на даний момент не існує, тому це привабливе словосполучення може використовувати практично будь-який косметичний бренд, засоби якого містять хоча б один натуральний компонент.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так що нерідко позначка "натуральна косметика" - це всього лише успішний і безпрограшний маркетинговий хід.

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Будь-яка косметика, яка стоїть на полицях в магазині, не може бути 100% натуральною за визначенням, інакше такі засоби могли б зберігатися тільки в холодильнику і лише кілька днів.

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Звичайно, косметика промислового виробництва містить різні синтетичні емульгатори, загусники і консерванти.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Багато що з того, що ми звикли вважати хімією, отримано з природних компонентів.

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Але тут виробники йдуть на хитрощі і пишуть в дужках назву натурального інгредієнта замість хімічного.

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Наприклад, саліцилова кислота, яку часто додають в засоби для проблемної шкіри. Вперше її добули з кори верби, і тепер виробнику ніщо не заважає стверджувати, що його засіб для очищення і підсушування шкіри містить екстракт верби.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Та ж історія з лаурилсульфатом амонію. Виробник ненатуральної косметики напише хімічну назву, а виробник натурпродукту хитро вкаже: "отримано з олії кокоса".

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Іноді досить зеленої упаковки або зображення дерева, листочка або крапельки, щоб ви прийняли абсолютно звичайний склад за натуральний.