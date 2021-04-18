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Топ-10 правил, которые помогут сохранить кожу без морщин

Автор: Lite

Каждая девушка мечтает как можно дольше оставаться молодой и красивой. Врач-косметолог Станислав Арканников предложил десять способов сохранить вашу кожу молодой. Следуя этим правилам, вы защитите себя от преждевременного старения.

Как же предотвратить появление предательских морщинок, эксперт рассказал на своей странице в Instagram.

Как сохранить кожу без морщин:

1. Ежедневно пожизненно наноси увлажняющий крем. Увлажняющие средства задерживают воду в коже, придавая ей более молодой вид. Ну и не забудь о солнцезащитном средстве вместе с этим кремом.

2. Ограничь умывание лица до двух раз в день и используй продукты по уходу за кожей с пометкой "гипоаллергенный", "без отдушек" или "некомедогенный".⠀

3. Рассмотри возможность использования крема с ретинолом.⠀

4. Регулярно делай физические упражнения, чтобы улучшить кровообращение и укрепить иммунную систему, что может придать коже более молодой вид.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Избегай повторяющихся движений лица, таких как прищуривание, хмурый взгляд или удерживание во рту соломинки или сигареты, которые со временем могут вызвать появление морщин.⠀

6. Придерживайся здоровой, сбалансированной диеты с большим количеством свежих фруктов и овощей.

7. Не три кожу и не используй средства по уходу за кожей, которые обжигают.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

8. Не кури, ни обычные сигареты, ни электронные и никаких кальянов.

9. Никогда не используй солярии.⠀

10. Пей алкоголь в умеренных количествах как лёгкий, так и крепкий. Кожа не видит разницы между самогоном и изысканным вином. Главное, сколько ты пьёшь и как часто.⠀

Выполнение всех 10 пунктов гарантированно сохранит твою кожу молодой как можно дольше. Ну а если сложно выполнить все пункты, то последуй хотя бы половине из них.

Ранее нутрициолог назвала 5 простых способов, которые избавят вас от от отеков на лице.

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Новости Украины кожакосметолог
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