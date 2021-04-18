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Топ-10 правил, які допоможуть зберегти шкіру без зморшок

Автор: Lite

Кожна дівчина мріє як можна довше залишатися молодою і красивою. Лікар-косметолог Станіслав Арканников запропонував десять способів зберегти вашу шкіру молодою. Дотримуючись цих правил, ви захистите себе від передчасного старіння.

Як же запобігти появі зрадницьких зморшок, експерт розповів на своїй сторінці в Instagram.

Як зберегти шкіру без зморшок:

1. Щодня довічно нанось зволожуючий крем. Зволожуючі засоби затримують воду в шкірі, надаючи їй більш молодий вид. Ну і не забудь про сонцезахисний засіб разом з цим кремом.

2. Обмеж умивання обличчя до двох разів на день і використовуй продукти по догляду за шкірою з позначкою "гіпоалергенний", "без аромату" або "некомедогенний".⠀

3. Розглянь можливість використання крему з ретинолом.⠀

4. Регулярно роби фізичні вправи, щоб поліпшити кровообіг і зміцнити імунну систему, що може надати шкірі більш молодий вид.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Уникай повторюваних рухів обличчя, таких як примружування, похмурий погляд або утримування у роті соломинки або сигарети, які з часом можуть викликати появу зморшок.⠀

6. Дотримуйся здорової, збалансованої дієти з великою кількістю свіжих фруктів і овочів.

7. Не три шкіру і не використовуй засоби по догляду за шкірою, які обпалюють.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

8. Не кури, ні звичайні сигарети, ні електронні і ніяких кальянів.

9. Ніколи не використовуй солярії.⠀

10. Пий алкоголь в помірних кількостях як легкий, так і міцний. Шкіра не бачить різниці між самогоном і вишуканим вином. Головне, скільки ти п'єш і як часто.⠀

Виконання всіх 10 пунктів гарантовано збереже твою шкіру молодою як можна довше. Ну а якщо складно виконати всі пункти, то слідуй хоча б половині з них.

Раніше нутриціолог назвала 5 простих способів, які позбавлять вас від набряків на обличчі.

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Новини України кожакосметолог
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