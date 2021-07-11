Топ-12 полезных привычек ухода за кожей летом

12 полезных привычек ухода за кожей летом:

1. Смывать ЛЮБОЙ макияж перед сном! Даже если очень устала. Даже если нет сил.



2. Каждое утро и вечер очищать лицо очищающим средством, а после – протирать его лосьоном. Летом ещё и после купания в море/озере/реке.



3. Для области вокруг глаз - использовать специальный крем. Летом я предпочитаю гелевые текстуры, они более лёгкие.



4. Наносить крем для лица даже в те дни, когда нахожусь дома и когда кожу не сушит.



5. Если выхожу на улицу - выбираю крем с Spf.



6. Обновляю крем с Spf, если нахожусь на улице более 2х суммарных часов.



7. Никаких скрабов, вместо них - энзимный пилинг.



8. Маски 2 раза в неделю. Летом отдаю предпочтение очищающим и увлажняющим.



9. Сыворотка! Особенно под крем с spf. Добавьте её в уход, и вы удивитесь результату!



10. Не забывать про губы и регулярно увлажнять их кремом.



11. Носить солнцезащитные очки и в период повышенной солнечной активности находиться в тени.



Иллюстративное фото (pexels.com)

12. Уход за шеей: можно использовать как специальный уход, так и основной для лица.



Что, когда и в какой последовательности наносить из уходовой косметики летом:



ЕЖЕДНЕВНО



Утро

Умывалка (пенка/молочко/гель/пудра для умывания) Тоник/лосьон/тонер Крем для век Сыворотка Крем SPF через 2-3 минуты после сыворотки



Вечер

Средство для снятия макияжа (мицеллярка, двухфазное средство, гидрофильное масло) - если есть макияж Умывалка (пенка/молочко/гель/пудра для умывания) Тоник/лосьон/тонер

Иллюстративное фото (pexels.com)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО



МАСКА + ПИЛИНГ

Если вечер:

Умывалка (пенка/молочко/гель/пудра для умывания) Тоник/лосьон/тонер Пилинг Тоник/лосьон/тонер Маска Тоник/лосьон/тонер

Если утро - то после п.6 - крем для век, сыворотка и крем с SPF.



МАСКА

Если вечер:

Умывалка (пенка/молочко/гель/пудра для умывания) Тоник/лосьон/тонер Маска Тоник/лосьон/тонер

Если утро - то после п.4 - крем для век и крем с SPF.