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Топ-12 полезных привычек ухода за кожей летом

Автор: Марина Настевич

Летом наша кожа страдает от жары, пыли и усиленного потовыделения. Однако с помощью правильного ухода можно помочь ей пережить жару и остаться красивой и здоровой.

Косметолог Ольга Петрунина в своем Instagram предложила список полезных привычек по уходу за кожей летом.

12 полезных привычек ухода за кожей летом:

1. Смывать ЛЮБОЙ макияж перед сном! Даже если очень устала. Даже если нет сил.

2. Каждое утро и вечер очищать лицо очищающим средством, а после – протирать его лосьоном. Летом ещё и после купания в море/озере/реке.

3. Для области вокруг глаз - использовать специальный крем. Летом я предпочитаю гелевые текстуры, они более лёгкие.

4. Наносить крем для лица даже в те дни, когда нахожусь дома и когда кожу не сушит.

5. Если выхожу на улицу - выбираю крем с Spf.

6. Обновляю крем с Spf, если нахожусь на улице более 2х суммарных часов.

7. Никаких скрабов, вместо них - энзимный пилинг.

8. Маски 2 раза в неделю. Летом отдаю предпочтение очищающим и увлажняющим.

9. Сыворотка! Особенно под крем с spf. Добавьте её в уход, и вы удивитесь результату!

10. Не забывать про губы и регулярно увлажнять их кремом.

11. Носить солнцезащитные очки и в период повышенной солнечной активности находиться в тени.


Иллюстративное фото (pexels.com)

12. Уход за шеей: можно использовать как специальный уход, так и основной для лица.

Что, когда и в какой последовательности наносить из уходовой косметики летом:

ЕЖЕДНЕВНО

Утро

  1. Умывалка (пенка/молочко/гель/пудра для умывания)
  2. Тоник/лосьон/тонер
  3. Крем для век
  4. Сыворотка
  5. Крем SPF через 2-3 минуты после сыворотки


Вечер

  1. Средство для снятия макияжа (мицеллярка, двухфазное средство, гидрофильное масло) - если есть макияж
  2. Умывалка (пенка/молочко/гель/пудра для умывания)
  3. Тоник/лосьон/тонер

Иллюстративное фото (pexels.com)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

МАСКА + ПИЛИНГ

Если вечер:

  1. Умывалка (пенка/молочко/гель/пудра для умывания)
  2. Тоник/лосьон/тонер
  3. Пилинг
  4. Тоник/лосьон/тонер
  5. Маска
  6. Тоник/лосьон/тонер

Если утро - то после п.6 - крем для век, сыворотка и крем с SPF.

МАСКА

Если вечер:

  1. Умывалка (пенка/молочко/гель/пудра для умывания)
  2. Тоник/лосьон/тонер
  3. Маска
  4. Тоник/лосьон/тонер

Если утро - то после п.4 - крем для век и крем с SPF.

Напомним, ранее косметолог назвала главные ошибки в летнем уходе за кожей.

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