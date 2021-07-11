Топ - 12 корисних звичок догляду за шкірою влітку

Влітку наша шкіра страждає від спеки, пилу і посиленого потовиділення. Однак за допомогою правильного догляду можна допомогти їй пережити спеку і залишитися красивою і здоровою.
Косметолог Ольга Петруніна у своєму Instagram запропонувала список корисних звичок по догляду за шкірою влітку.
1. Змивати будь-який макіяж перед сном! Навіть якщо дуже втомилася. Навіть якщо немає сил.
2. Щоранку і ввечорі очищати обличчя очищувальним засобом, а після – протирати його лосьйоном. Влітку ще й після купання в морі/озері/річці.
3. Для області навколо очей - використовувати спеціальний крем. Влітку я віддаю перевагу гелевій текстурі, вони більш легкі.
4. Наносити крем для обличчя навіть в ті дні, коли перебуваю вдома і коли шкіру не сушить.
5. Якщо виходжу на вулицю - вибираю крем з Spf.
6. Оновлюю крем з Spf, якщо перебуваю на вулиці більше 2х сумарних годин.
7. Ніяких скрабів, замість них - ензимний пілінг.
8. Маски 2 рази в тиждень. Влітку віддаю перевагу тим, що очищує, і зволожуючим.
9. Сироватка! Особливо під крем з spf. Додайте її в догляд, і ви здивуєтеся результату!
10. Не забувати про губи і регулярно зволожувати їх кремом.
11. Носити сонцезахисні окуляри і в період підвищеної сонячної активності перебувати в тіні.
Ілюстративне фото (pexels.com)
12. Догляд за шиєю: можна використовувати як спеціальний догляд, так і основний для обличчя.
Що, коли і в якій послідовності наносити з доглядової косметики влітку:
ЩОДНЯ
Ранок
Вечір
Ілюстративне фото (pexels.com)
ЩОТИЖНЯ
МАСКА + ПІЛІНГ
Якщо вечір:
Якщо ранок - то після п. 6-крем для повік, сироватка і крем з SPF.
МАСКА
Якщо вечір:
Якщо ранок - то після п. 4-крем для повік і крем з SPF.
Нагадаємо, раніше косметолог назвала головні помилки в літньому догляді за шкірою.