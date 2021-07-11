Топ - 12 корисних звичок догляду за шкірою влітку

12 корисних звичок догляду за шкірою влітку:

1. Змивати будь-який макіяж перед сном! Навіть якщо дуже втомилася. Навіть якщо немає сил.



2. Щоранку і ввечорі очищати обличчя очищувальним засобом, а після – протирати його лосьйоном. Влітку ще й після купання в морі/озері/річці.



3. Для області навколо очей - використовувати спеціальний крем. Влітку я віддаю перевагу гелевій текстурі, вони більш легкі.



4. Наносити крем для обличчя навіть в ті дні, коли перебуваю вдома і коли шкіру не сушить.



5. Якщо виходжу на вулицю - вибираю крем з Spf.



6. Оновлюю крем з Spf, якщо перебуваю на вулиці більше 2х сумарних годин.



7. Ніяких скрабів, замість них - ензимний пілінг.



8. Маски 2 рази в тиждень. Влітку віддаю перевагу тим, що очищує, і зволожуючим.



9. Сироватка! Особливо під крем з spf. Додайте її в догляд, і ви здивуєтеся результату!



10. Не забувати про губи і регулярно зволожувати їх кремом.



11. Носити сонцезахисні окуляри і в період підвищеної сонячної активності перебувати в тіні.



Ілюстративне фото (pexels.com)

12. Догляд за шиєю: можна використовувати як спеціальний догляд, так і основний для обличчя.



Що, коли і в якій послідовності наносити з доглядової косметики влітку:



ЩОДНЯ



Ранок

Умивалка (пінка / молочко / гель / пудра для вмивання) Тонік / лосьйон / тонер Крем для повік Сироватка Крем SPF через 2-3 хвилини після сироватки



Вечір

Засіб для зняття макіяжу ( міцелярка, двофазний засіб, гідрофільна олія) - якщо є макіяж Умивалка (пінка / молочко / гель / пудра для вмивання) Тонік / лосьйон / тонер

Ілюстративне фото (pexels.com)

ЩОТИЖНЯ



МАСКА + ПІЛІНГ

Якщо вечір:

Умивалка (пінка / молочко / гель / пудра для вмивання) Тонік / лосьйон / тонер Пілінг Тонік / лосьйон / тонер Маска Тонік / лосьйон / тонер

Якщо ранок - то після п. 6-крем для повік, сироватка і крем з SPF.



МАСКА

Якщо вечір:

Умивалка (пінка / молочко / гель / пудра для вмивання) Тонік / лосьйон / тонер Маска Тонік / лосьйон / тонер

Якщо ранок - то після п. 4-крем для повік і крем з SPF.