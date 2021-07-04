Топ-3 простых упражнения для красивой спины

Вам нравится красивая подтянутая спина? Конечно, как и многим. И каждому кусочку нашего тела нужно уделять внимание и тренироваться.

В своем Instagram тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская рассказала о нескольких легких упражнениях для спины, которые можно делать дома в любое время.

Упражнения для крепкой и красивой спины:

Отведение рук к ягодицам

Это оптимальное и несложное упражнение на спину без инвентаря, которое прорабатывает широчайшие мышцы и благотворно сказывается на укреплении мускулатуры плеч.



Как выполнять: Лягте на живот на гимнастический коврик, после чего вытяните вдоль верхние и нижние конечности. Поочередно начинайте отводить руки к бедрам, выполняя маленькие задержки в пиковой точке. Не торопитесь, стараясь тщательно прорабатывать спину и плечи. Чем шире мах — тем больше нагрузка.



Гиперэкстензия лежа на животе

Упражнение способствует коррекции осанки, выпрямляет спину и раскрывает грудной отдел позвоночника.



Как выполнять: Примите положение лежа вниз животом на гимнастическом коврике, после чего сведите ладони на затылке, расправив локти в противоположные стороны. Теперь поднимайте корпус вверх, полагаясь исключительно на силу поясничных мышц. В верхней точке сделайте паузу, чтобы почувствовать максимальное напряжение.





Марина Боржемская рассказала, как сделать спину красивой и подтянутой (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Супермен

Элемент тренировки спины в домашних условиях является одним из самых эффективных, задействуя мышцы, разгибающие позвоночник, ягодицы, заднюю бедренную поверхность, стабилизаторы и дельты.



Как выполнять: В положении лежа на животе, оторвите голову от пола. Нижние и верхние конечности вытяните вдоль, после чего начинайте одновременно поднимать их на 10 см от пола, делая секундные задержки в пиковой амплитуде. После нее руки и ноги возвращаются назад.