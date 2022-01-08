Топ-5 полезных привычек для красивой кожи

Любите начинать Новый Год с чистого листа? Тогда вам пригодится краткий список полезных привычек, которые необходимы для здоровой кожи. Все просто, но многие девушки иногда про них забывают.
Косметолог Ольга Петрунина напомнила в Instagram, какие несложные действия помогут получить свежую и красивую кожу лица.
1. Пара умывалка+тоник - главная пара в уходе. Протирайте тоником лицо после каждого контакта с водой (умывание).
2. Крем для лица используйте ежедневно (даже в те дни, когда сидите дома и когда кожу не сушит).
3. Добавьте в уход сыворотку! Вы сразу оцените результат.
Иллюстративное фото (pexels.com)
4. Носите солнцезащитные очки даже зимой, если на улице солнечно.
5. Пейте достаточное количество чистой воды в день.
Напомним, ранее нутрициолог посоветовала, как справиться с сухостью кожи зимой.