Топ-7 полезных привычек, которые помогают поддерживать форму и оставаться бодрой

1. Вечером - прочь телефон! Я убираю телефон перед сном подальше. Так нет соблазна начать новый день с социальных сетей и прокрастинации. С утра я беру телефон в руки только для того, чтобы выложить пост. Кстати, эта привычка в разы повышает мою эффективность в течение дня!

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2. Планы на завтра – вечернее занятие. Планировать свой день – великолепная привычка, благодаря которой у вас появится больше времени для себя. Я стараюсь планировать свои дела минимум на неделю вперёд, но корректирую свой план на следующий день по вечерам. Так я не трачу время впустую и успеваю наслаждаться жизнью.

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3. Воду на утро готовлю с вечера. Чтобы не нарушать питьевой режим, не забывать пить воду и не тратить утром драгоценное время, лимонную и медовую воду я готовлю с вечера. Минеральную просто наливаю утром из бутылки в стакан. Так до завтрака я успеваю выпить нужный объём воды, утоляю ночную жажду и чищу свой организм после ночного сна.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Проветривание – обязательный вечерний ритуал. Чтобы легко уснуть и крепко спать всю ночь, каждый вечер перед сном в течение 15-20 минут я проветриваю свою спальню.

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5. Сон – до 23 часов! Так я успеваю выспаться, отдохнуть и поддерживаю в порядке гормональный фон.

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6. Начинаем утро с благодарности! Моё утро начинается с поцелуя супруга и медитации. Я благодарю окружающий мир за все возможности, которые он дарит мне, за любовь и поддержку близких, за силы и здоровье. Это вдохновляет меня и делает более устойчивой к ежедневным стрессам.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Во время еды я только ем! Я убираю телефон, не беру книгу и не включаю ТВ. Я посвящаю это время только еде. Спокойно пережёвываю пищу, наслаждаюсь ароматом и текстурой блюд, получаю удовольствие от вкуса. Так я не переедаю, не ухожу из-за стола голодной, не чувствую потребность в лишних перекусах и поддерживаю нормальное пищеварение.