Топ-7 корисних звичок, які допомагають підтримувати форму і залишатися бадьорою

1. Увечері - геть телефон! Я прибираю телефон перед сном подалі. Так немає спокуси почати новий день з соціальних мереж і прокрастинації. Зранку я беру телефон в руки тільки для того, щоб викласти пост. До речі, ця звичка в рази підвищує мою ефективність протягом дня!

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2. Плани на завтра - вечірнє заняття. Планувати свій день - чудова звичка, завдяки якій у вас з'явиться більше часу для себе. Я намагаюся планувати свої справи мінімум на тиждень вперед, але коригую свій план на наступний день вечорами. Так я не витрачаю час даремно і встигаю насолоджуватися життям.

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3. Воду на ранок готую з вечора. Щоб не порушувати питний режим, не забувати пити воду і не витрачати вранці дорогоцінний час, лимонну і медову воду я готую з вечора. Мінеральну просто наливаю вранці з пляшки в стакан. Так до сніданку я встигаю випити потрібний обсяг води, втамовую нічну спрагу і чищу свій організм після нічного сну.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Провітрювання - обов'язковий вечірній ритуал. Щоб легко заснути і міцно спати всю ніч, щовечора перед сном протягом 15-20 хвилин я провітрюю свою спальню.

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5. Сон - до 23 години! Так я встигаю виспатися, відпочити і підтримую в порядку гормональний фон.

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6. Починаємо ранок з подяки! Мій ранок починається з поцілунку чоловіка і медитації. Я дякую навколишньому світу за всі можливості, які він дарує мені, за любов і підтримку близьких, за сили і здоров'я. Це надихає мене і робить більш стійкою до щоденних стресів.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Під час їжі я тільки їм! Я прибираю телефон, не беру книгу і не включаю ТБ. Я присвячую цей час тільки їжі. Спокійно пережовую їжу, насолоджуюся ароматом і текстурою страв, отримую задоволення від смаку. Так я не переїдаю, не йду з-за столу голодної, не відчуваю потребу в зайвих перекусах і підтримую нормальне травлення.