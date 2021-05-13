Топ-7 советов, которые помогут больше двигаться в течение дня

Многие слышали о дневной норме в 10 тысяч шагов, однако бывает сложно находить их каждый день - то много сидела за ноутом, то была в дороге, плохая погода... и много других факторов. Но есть несколько советов, которые помогут каждому из нас увеличить активность в течение дня.
Нутрициолог Ольга Усенко перечислила их на своей странице в Instagram.
1. Запланированная прогулка на 30-60 минут каждый вечер или в обед
2. Совершайте мини-прогулки в течение дня. Разделите свой день на три части (утро, день и вечер) и возьмите на себя обязательство совершать 10-15-минутную прогулку в каждый из этих периодов.
Иллюстративное фото (pexels.com)
3. Выбирайте более дальние дороги к привычным местам.
4. Сознательно увеличивайте расстояние к цели, если время позволяет, припаркуйтесь подальше от нужного места и идите к нему пешком.
5. Если вы что-то или кого-то ждёте, не нужно при этом сидеть, всегда можно встать и время ожидания повести в ходьбе.
6. Забудьте про лифт, всегда ходите пешком и везде поднимайтесь и спускайтесь пешком.
Иллюстративное фото (pexels.com)
7. Для любителей болтать по телефону, никогда не сидите на месте, говоришь по телефону? Говори и ходи.
Читайте также: как заниматься спортом с удовольствием - лайфхаки Маши Ефросининой.