Топ-7 советов, которые помогут больше двигаться в течение дня

Как начать больше двигаться:

1. Запланированная прогулка на 30-60 минут каждый вечер или в обед

2. Совершайте мини-прогулки в течение дня. Разделите свой день на три части (утро, день и вечер) и возьмите на себя обязательство совершать 10-15-минутную прогулку в каждый из этих периодов.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Выбирайте более дальние дороги к привычным местам.

4. Сознательно увеличивайте расстояние к цели, если время позволяет, припаркуйтесь подальше от нужного места и идите к нему пешком.

5. Если вы что-то или кого-то ждёте, не нужно при этом сидеть, всегда можно встать и время ожидания повести в ходьбе.

6. Забудьте про лифт, всегда ходите пешком и везде поднимайтесь и спускайтесь пешком.

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Для любителей болтать по телефону, никогда не сидите на месте, говоришь по телефону? Говори и ходи.