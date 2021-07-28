Топ-9 способов мотивировать себя в процессе похудения

Иногда кажется сложно мотивировать себя на пути к достижению цели, но с этим можно работать и можно найти правильные рычаги.
Нутрициолог Ольга Усенко предложила в Instagram несколько эффективных способов, как найти мотивацию в процессе похудения.
1. Определите, почему вы хотите похудеть.
Четко определите свои цели по снижению веса и запишите их. Убедитесь, что ваша мотивация исходит изнутри и это точно ваше желание.
2. Имейте реалистичные ожидания.
Постановка недостижимых целей может вызвать чувство разочарования и заставить вас сдаться. Напротив, постановка и достижение достижимых целей приводит к ощущению выполненного долга. Правильное похудение это 0,5-1 кг в неделю.
3. Поставьте одну большую цель (это ваш конечный вес, к которому вы стремитесь) и после этого раздробите эту цель на маленькие шаги. Для таких моментов можно использовать систему SMART, чтобы ставить перед собой сильные цели. SMART означает:
Должна быть не одна цель, а много целей, которые приведут вас к одной большой.
4. Выбирайте план питания в соответствие с вашим образом жизни и не ведитесь на строгие диеты и ограничения
5. Ведите дневник питания и ощущений, таким образом вы сможете проанализировать почему и в какой момент вам захотелось отойти от системы.
6. Придумайте вознаграждение за каждую выполненную цель на пути к похудению.
7. Найдите себе партнёра или нескольких, чтобы было веселее и проще.
8. Не стремитесь к совершенству, ведь в долгосрочной перспективе это может подавлять вас и мотивация закончится, позволяйте себе гибкость и прощайте себя за маленькие слабости.
9. Найдите активность, которая вам нравится, и внедряйте её в свою жизнь.
Напомним, ранее диетолог назвала топ-7 полезных привычек, которые помогают поддерживать форму и оставаться бодрой.