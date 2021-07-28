Топ-9 способів мотивувати себе в процесі схуднення

1. Визначте, чому ви хочете схуднути.

Чітко визначте свої цілі по зниженню ваги і запишіть їх. Переконайтеся, що ваша мотивація виходить зсередини і це точно ваше бажання.

2. Майте реалістичні очікування.

Постановка недосяжних цілей може викликати почуття розчарування і змусити вас здатися. Навпаки, постановка і досягнення досяжних цілей призводить до відчуття виконаного обов'язку. Правильне схуднення це 0,5-1 кг в тиждень.

3. Поставте одну велику мету (це ваша кінцева вага, до якої ви прагнете) і після цього роздробіть цю мету на маленькі кроки. Для таких моментів можна використовувати систему SMART, щоб ставити перед собою сильні цілі. SMART означає:

Конкретний

Вимірний

Досяжний

Реалістичний

По часу

Повинна бути не одна мета, а багато цілей, які приведуть вас до однієї великої.

4. Вибирайте план харчування у відповідності з вашим способом життя і не ведіться на суворі дієти і обмеження

5. Ведіть щоденник харчування і відчуттів, таким чином ви зможете проаналізувати, чому і в який момент вам захотілося відійти від системи.

6. Придумайте винагороду за кожну виконану мету на шляху до схуднення.

7. Знайдіть собі партнера або декількох, щоб було веселіше і простіше.

8. Не прагніть до досконалості, адже в довгостроковій перспективі це може пригнічувати вас і мотивація закінчиться, дозволяйте собі гнучкість і прощайте себе за маленькі слабкості.

9. Знайдіть активність, яка вам подобається, і впроваджуйте її в своє життя.

Ілюстративне фото (pexels.com)